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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

    Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892200Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110892200

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    01.12.2021 17:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    НМЦД.xls

    Проект_договора.docx

    ТЗ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Центр Звёздный
    Все закупки и тендеры АО Центр Звёздный

    Юридический адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1

    Почтовый адрес

    107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 631-81-32

    Факс

    Адрес электронной почты

    zolin.pv@zvezdnyj.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Золин Петр Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 12:00 GMT +309.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892200Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2021 12:0009.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892200Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.12.202109.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892200Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

    Начальная цена

    216 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Центр Звёздный
    Все закупки и тендеры АО Центр Звёздный

    Адрес местонахождения

    129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1

    107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    80.20.10.000

    Услуги систем обеспечения безопасности

    Классификатор ОКВЭД2

    80.20

    Деятельность систем обеспечения безопасности

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность систем обеспечения безопасности"

    Кол-во: 1.00000

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