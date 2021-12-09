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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110892200
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
01.12.2021 17:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1
Почтовый адрес
107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 631-81-32
Факс
Адрес электронной почты
zolin.pv@zvezdnyj.ru
Ф.И.О. контактного лица
Золин Петр Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 12:00 GMT +309.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892200Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2021 12:0009.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892200Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.
Начальная цена
216 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Центр Звёздный
Все закупки и тендеры АО Центр Звёздный
Адрес местонахождения
129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1
107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1
80.20.10.000
80.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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