Выполнение работ по ремонту коридоров и созданию автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) в здании ФБУЗ «Лечебно – реабилитационный центр Минэкономразвития России» по адресу: г. Москва, Скатертный пер., д.10-12, стр. 1

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110892245 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по ремонту коридоров и созданию автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) в здании ФБУЗ «Лечебно – реабилитационный центр Минэкономразвития России» по адресу: г. Москва, Скатертный пер., д.10-12, стр. 1 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме (конкурентный) Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Все закупки и тендеры ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ Юридический адрес 108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО, Почтовый адрес 108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО, Контактный телефон +7 499 143-14-87 Факс Адрес электронной почты zakupki@medcity.ru Ф.И.О. контактного лица Пигасова Наталья Геннадьевна Место рассмотрения предложений 119192, г. Москва, Ломоносовский проспект, дом 43 Закупки и тендеры Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru