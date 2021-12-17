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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту коридоров и созданию автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) в здании ФБУЗ «Лечебно – реабилитационный центр Минэкономразвития России» по адресу: г. Москва, Скатертный пер., д.10-12, стр. 1

    Выполнение работ по ремонту коридоров и созданию автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) в здании ФБУЗ «Лечебно – реабилитационный центр Минэкономразвития России» по адресу: г. Москва, Скатертный пер., д.10-12, стр. 1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892245Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту коридоров и созданию автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) в здании ФБУЗ «Лечебно – реабилитационный центр Минэкономразвития России» по адресу: г. Москва, Скатертный пер., д.10-12, стр. 1119192, г. Москва, Ломоносовский проспект, дом 43Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110892245

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту коридоров и созданию автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) в здании ФБУЗ «Лечебно – реабилитационный центр Минэкономразвития России» по адресу: г. Москва, Скатертный пер., д.10-12, стр. 1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме (конкурентный)

    Дата публикации

    01.12.2021 17:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КД__ремонт_коридоров__ред_08_12.doc

    Протокол_3К_2_17.12.21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

    Юридический адрес

    108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО,

    Почтовый адрес

    108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО,

    Контактный телефон

    +7 499 143-14-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@medcity.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пигасова Наталья Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    119192, г. Москва, Ломоносовский проспект, дом 43

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту коридоров и созданию автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) в здании ФБУЗ «Лечебно – реабилитационный центр Минэкономразвития России» по адресу: г. Москва, Скатертный пер., д.10-12, стр. 1

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892245Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту коридоров и созданию автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) в здании ФБУЗ «Лечебно – реабилитационный центр Минэкономразвития России» по адресу: г. Москва, Скатертный пер., д.10-12, стр. 1119192, г. Москва, Ломоносовский проспект, дом 43

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту коридоров и созданию автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) в здании ФБУЗ «Лечебно – реабилитационный центр Минэкономразвития России» по адресу: г. Москва, Скатертный пер., д.10-12, стр. 1

    Начальная цена

    40 741 484,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 037 074,25 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    2 037 074,25

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
    Все закупки и тендеры ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

    Адрес местонахождения

    108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО,

    Классификатор ОКПД2

    43.39.1

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    43.3

    Работы строительные отделочные

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114475/name/61bc7d2b682428.38220751

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные отделочные"

    Кол-во: 1.00000

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