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Номер извещения
32110892245
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту коридоров и созданию автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) в здании ФБУЗ «Лечебно – реабилитационный центр Минэкономразвития России» по адресу: г. Москва, Скатертный пер., д.10-12, стр. 1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме (конкурентный)
Дата публикации
01.12.2021 17:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО,
Почтовый адрес
108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО,
Контактный телефон
+7 499 143-14-87
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@medcity.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пигасова Наталья Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
119192, г. Москва, Ломоносовский проспект, дом 43
Закупки и тендеры
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Выполнение работ по ремонту коридоров и созданию автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) в здании ФБУЗ «Лечебно – реабилитационный центр Минэкономразвития России» по адресу: г. Москва, Скатертный пер., д.10-12, стр. 1
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.12.202117.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892245Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту коридоров и созданию автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) в здании ФБУЗ «Лечебно – реабилитационный центр Минэкономразвития России» по адресу: г. Москва, Скатертный пер., д.10-12, стр. 1119192, г. Москва, Ломоносовский проспект, дом 43
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту коридоров и созданию автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) в здании ФБУЗ «Лечебно – реабилитационный центр Минэкономразвития России» по адресу: г. Москва, Скатертный пер., д.10-12, стр. 1
Начальная цена
40 741 484,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 037 074,25 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
Все закупки и тендеры ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
Адрес местонахождения
108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО,
43.39.1
43.3
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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