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Номер извещения
32110892210
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка пломб на 1 полугодие 2022 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
01.12.2021 17:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
tender.vrn@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Котлярова Ксения Владимировна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пломб на 1 полугодие 2022 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 17:00 GMT +313.12.2021 17:0013.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892210Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пломб на 1 полугодие 2022 годаВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
13.12.2021 17:0013.12.2021 17:0013.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892210Дата и время вскрытия заявок Поставка пломб на 1 полугодие 2022 годаВоронеж
Подведение итогов не позднее
02.02.2022 23:5902.02.2022 23:5902.02.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892210Подведение итогов не позднее Поставка пломб на 1 полугодие 2022 годаВоронеж
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пломб на 1 полугодие 2022 года
Начальная цена
739 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
22.29
22.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30000
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