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    Главная / Торги / Поставка пломб на 1 полугодие 2022 года

    Поставка пломб на 1 полугодие 2022 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 17:0013.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892210Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пломб на 1 полугодие 2022 годаВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110892210

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка пломб на 1 полугодие 2022 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    01.12.2021 17:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КО_Поставка_пломб_на_1_полугодие_2022_года.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    tender.vrn@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котлярова Ксения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пломб на 1 полугодие 2022 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 17:00 GMT +313.12.2021 17:0013.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892210Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пломб на 1 полугодие 2022 годаВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2021 17:0013.12.2021 17:0013.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892210Дата и время вскрытия заявок Поставка пломб на 1 полугодие 2022 годаВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    02.02.2022 23:5902.02.2022 23:5902.02.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892210Подведение итогов не позднее Поставка пломб на 1 полугодие 2022 годаВоронеж

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    02.02.202202.02.2022 23:5902.02.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892210Подведение итогов не позднее Поставка пломб на 1 полугодие 2022 годаВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пломб на 1 полугодие 2022 года

    Начальная цена

    739 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    22.29

    Изделия пластмассовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    22.29

    Производство прочих пластмассовых изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пломба роторная со встроенным индикатором магнитного поля"

    Кол-во: 30000

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