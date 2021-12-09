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    Главная / Торги / Поставка мебели для ЕЦПУ

    Поставка мебели для ЕЦПУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892170Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели для ЕЦПУСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110892170

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    570261

    Наименование закупки

    Поставка мебели для ЕЦПУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    01.12.2021 17:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол__570261.pdf

    Документация_о_конкурентном_отборе__570261.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Юридический адрес

    188507, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, - НОВОСЕЛЬЕ, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НЕЖИЛОЕ, ЛИТ. А А1,

    Почтовый адрес

    192029, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4

    Контактный телефон

    +7 812 405-40-04

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazprom-lenobl.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скурьят Маргарита Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мебели для ЕЦПУ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 15:0014.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892170Подведение итогов не позднее Поставка мебели для ЕЦПУСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели для ЕЦПУ

    Начальная цена

    1 993 828,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    188507, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, - НОВОСЕЛЬЕ, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НЕЖИЛОЕ, ЛИТ. А А1,

    192029, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4

    Классификатор ОКПД2

    31.01

    Мебель для офисов и предприятий торговли

    Классификатор ОКВЭД2

    31.01

    Производство мебели для офисов и предприятий торговли

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112013/name/61badf91168969.70398887

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 13

    "Позиция 2"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 33

    "Позиция 3"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 15

    "Позиция 6"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 7

    "Позиция 7"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 49

    "Позиция 8"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 26

    "Позиция 11"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 46

    "Позиция 12"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 19

    "Позиция 13"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 26

    "Позиция 14"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 28

    "Позиция 15"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 18

    "Позиция 16"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 7

    "Позиция 17"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 14

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