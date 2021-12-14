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    Главная / Торги / Поставка спортивной экипировки для отделения дзюдо

    Поставка спортивной экипировки для отделения дзюдо

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 06:0014.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892198Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спортивной экипировки для отделения дзюдоХанты-МансийскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110892198

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка спортивной экипировки для отделения дзюдо

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    01.12.2021 17:26

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов_20211216_171п.pdf

    Приложение__5_Условия_банковской_гарантии.docx

    Приложение__6_Н_М_ЦД.xls

    Приложение__3_ТЗ.docx

    Приложение__4_Проект_договора__с_изменениями_.docx

    Аукционная_документация_с__изменениями_.doc

    Приложение__2_Согласие.docx

    Приложение__1_Первая_часть_заявки.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты–Мансийского автономного округа - Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Юридический адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Почтовый адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Контактный телефон

    +7 3467 36-19-06

    Факс

    +7 3467 36-19-06

    Адрес электронной почты

    logistika.ugrakor@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаров Евгений Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Ханты-Мансийский

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спортивной экипировки для отделения дзюдо

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 09:0016.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892198Подведение итогов не позднее Поставка спортивной экипировки для отделения дзюдоХанты-Мансийский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спортивной экипировки для отделения дзюдо

    Начальная цена

    1 769 850,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Адрес местонахождения

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Классификатор ОКПД2

    14.19.22

    Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы купальные; прочая одежда из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных

    Классификатор ОКВЭД2

    14.19

    Производство прочей одежды и аксессуаров одежды

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113409/name/61bc188f4487c7.86453356

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочей одежды и аксессуаров одежды"

    Кол-во: 54.00000

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