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Номер извещения
ГП112173
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 3. Пакет 4. Выполнение электромонтажных работ и высоковольтных испытаний энергетического оборудования на Харьягинском месторождении по заказ-нарядам
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.12.2021 17:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 228-01-40 доб. 1881
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
AlBogdanov@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богданов Алексей Валерьевич
Место рассмотрения предложений
115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
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Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 3. Пакет 4. Выполнение электромонтажных работ и высоковольтных испытаний энергетического оборудования на Харьягинском месторождении по заказ-нарядам
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 10:00 GMT +309.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112173Дата и время окончания срока приема заявок Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 3. Пакет 4. Выполнение электромонтажных работ и высоковольтных испытаний энергетического оборудования на Харьягинском месторождении по заказ-нарядам115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2021 10:0009.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112173Дата и время вскрытия заявок Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 3. Пакет 4. Выполнение электромонтажных работ и высоковольтных испытаний энергетического оборудования на Харьягинском месторождении по заказ-нарядам115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Подведение итогов не позднее
27.01.2022 18:0027.01.2022 18:0027.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112173Подведение итогов не позднее Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 3. Пакет 4. Выполнение электромонтажных работ и высоковольтных испытаний энергетического оборудования на Харьягинском месторождении по заказ-нарядам115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.01.202227.01.2022 18:0027.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112173Подведение итогов не позднее Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 3. Пакет 4. Выполнение электромонтажных работ и высоковольтных испытаний энергетического оборудования на Харьягинском месторождении по заказ-нарядам115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 3. Пакет 4. Выполнение электромонтажных работ и высоковольтных испытаний энергетического оборудования на Харьягинском месторождении по заказ-нарядам
Начальная цена
86 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
43.2
41.20
41.20
Документация лота
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