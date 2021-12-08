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Номер извещения
ГП112172
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Т001375_ Приобретение в лизинг автомобиля BMW 7-er
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.12.2021 17:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
Почтовый адрес
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
Контактный телефон
+7 495 783-30-00
Факс
Адрес электронной почты
nspopova@gpm-partner.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Т001375_ Приобретение в лизинг автомобиля BMW 7-er
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2021 17:00 GMT +308.12.2021 17:0008.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112172Дата и время окончания срока приема заявок Т001375_ Приобретение в лизинг автомобиля BMW 7-erМосква
Дата и время вскрытия заявок
08.12.2021 17:0008.12.2021 17:0008.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112172Дата и время вскрытия заявок Т001375_ Приобретение в лизинг автомобиля BMW 7-erМосква
Подведение итогов не позднее
29.12.2021 18:0029.12.2021 18:0029.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112172Подведение итогов не позднее Т001375_ Приобретение в лизинг автомобиля BMW 7-erМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Т001375_ Приобретение в лизинг автомобиля BMW 7-er
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГПМ ПАРТНЕР
Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР
Адрес местонахождения
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
77.11.10.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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