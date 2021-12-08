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Номер извещения
32110892188
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по объекту «Ремонт сетей производственно-фекальной и ливневой канализаций по адресу: г. Москва, пос. Вороновское, вблизи с. Вороново»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
01.12.2021 17:25
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО,
Почтовый адрес
108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО,
Контактный телефон
+7 495 996-27-71
Факс
Адрес электронной почты
voronovo@list.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тряпкина Татьяна Васильевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва поселение Вороновское с. Вороново административное здание каб. 203
Закупки и тендеры
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по объекту «Ремонт сетей производственно-фекальной и ливневой канализаций по адресу: г. Москва, пос. Вороновское, вблизи с. Вороново»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.12.202110.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892188Подведение итогов не позднее Выполнение работ по объекту «Ремонт сетей производственно-фекальной и ливневой канализаций по адресу: г. Москва, пос. Вороновское, вблизи с. Вороново»г. Москва поселение Вороновское с. Вороново административное здание каб. 203
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по объекту «Ремонт сетей производственно-фекальной и ливневой канализаций по адресу: г. Москва, пос. Вороновское, вблизи с. Вороново»
Начальная цена
18 073 639,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
361 472,80 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
Все закупки и тендеры ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
Адрес местонахождения
108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО,
43.29.1
43.29
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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