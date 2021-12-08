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    Главная / Торги / Выполнение работ по объекту «Ремонт сетей производственно-фекальной и ливневой канализаций по адресу: г. Москва, пос. Вороновское, вблизи с. Вороново»

    Выполнение работ по объекту «Ремонт сетей производственно-фекальной и ливневой канализаций по адресу: г. Москва, пос. Вороновское, вблизи с. Вороново»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 10:0008.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892188Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по объекту «Ремонт сетей производственно-фекальной и ливневой канализаций по адресу: г. Москва, пос. Вороновское, вблизи с. Вороново»г. Москва поселение Вороновское с. Вороново административное здание каб. 203Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110892188

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по объекту «Ремонт сетей производственно-фекальной и ливневой канализаций по адресу: г. Москва, пос. Вороновское, вблизи с. Вороново»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    01.12.2021 17:25

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    АД_Ремонт_канализации.docx

    сканирование1045_ИТОГИ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

    Юридический адрес

    108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО,

    Почтовый адрес

    108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО,

    Контактный телефон

    +7 495 996-27-71

    Факс

    Адрес электронной почты

    voronovo@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тряпкина Татьяна Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва поселение Вороновское с. Вороново административное здание каб. 203

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по объекту «Ремонт сетей производственно-фекальной и ливневой канализаций по адресу: г. Москва, пос. Вороновское, вблизи с. Вороново»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892188Подведение итогов не позднее Выполнение работ по объекту «Ремонт сетей производственно-фекальной и ливневой канализаций по адресу: г. Москва, пос. Вороновское, вблизи с. Вороново»г. Москва поселение Вороновское с. Вороново административное здание каб. 203

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по объекту «Ремонт сетей производственно-фекальной и ливневой канализаций по адресу: г. Москва, пос. Вороновское, вблизи с. Вороново»

    Начальная цена

    18 073 639,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    361 472,80 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
    Все закупки и тендеры ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

    Адрес местонахождения

    108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО,

    Классификатор ОКПД2

    43.29.1

    Работы строительно-монтажные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1106107/name/61b20db40774f0.17091864

    09.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих строительно-монтажных работ"

    Кол-во: 1.00000

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