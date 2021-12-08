КО №6909 - Строительно-монтажные и пусконаладочные работы с поставкой оборудования по объекту: «Организация в помещениях ХВО, закрытых складах автоматического контроля загазованности с сигнализацией превышения ПДК и устройство аварийной вентиляции» на ТЭЦ-16 – филиале ПАО «Мосэнерго» для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100870)