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Номер извещения
ГП112171
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Трубная продукция (металл)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.12.2021 17:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Почтовый адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Контактный телефон
+7 495 787-09-69 доб. 1468
Факс
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Адрес электронной почты
N.Teploukhova@oteko.ru
Ф.И.О. контактного лица
Теплоухова Нина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Трубная продукция
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.12.2021 12:00 GMT +307.12.2021 12:0007.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112171Дата и время окончания срока приема заявок Трубная продукцияМосква
Дата и время вскрытия заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112171Дата и время вскрытия заявок Трубная продукцияМосква
Подведение итогов не позднее
14.12.2021 12:0014.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112171Подведение итогов не позднее Трубная продукцияМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубная продукция
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТКП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 353535, Краснодарский край, Темрюкский район, п.Волна ул. Таманская д.8Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС
Все закупки и тендеры ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС
Адрес местонахождения
353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, п.Волна, Таманская, 8
24.20.13.130
24.20.13.140
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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