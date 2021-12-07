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    Главная / Торги / Трубная продукция (металл)

    Трубная продукция (металл)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 12:0007.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112171Дата и время окончания срока приема заявок Трубная продукцияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112171

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    24778

    Наименование закупки

    Трубная продукция (металл)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 17:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аккредитация.rar

    Реквизиты_ОТЭКО_Портсервис.doc

    Схема_проезда_на_склад_16Га.jpg

    Договор_рамочный_по_спецификациям.docx

    Приложение__доставка__приемка_и_гарантия_ОБЩИЕ_.docx

    Приложение_БГ.docx

    форма_ТКП_ОПС_24778.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «ОТЭКО»
    Все закупки и тендеры АО «ОТЭКО»

    Юридический адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Почтовый адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Контактный телефон

    +7 495 787-09-69 доб. 1468

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    N.Teploukhova@oteko.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Теплоухова Нина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Трубная продукция

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.12.2021 12:00 GMT +307.12.2021 12:0007.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112171Дата и время окончания срока приема заявок Трубная продукцияМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112171Дата и время вскрытия заявок Трубная продукцияМосква

    Подведение итогов не позднее

    14.12.2021 12:0014.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112171Подведение итогов не позднее Трубная продукцияМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112171Подведение итогов не позднее Трубная продукцияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубная продукция

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТКП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, 353535, Краснодарский край, Темрюкский район, п.Волна ул. Таманская д.8Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно договору

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, п.Волна, Таманская, 8

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.130

    Трубы стальные электросварные

    24.20.13.140

    Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные общего назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубная продукция"

    Кол-во:

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