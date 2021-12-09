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Номер извещения
АП009780
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка металлоконструкций ростверков, кронштейнов, декоративных экранов для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
01.12.2021 17:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 2679
Факс
--
Адрес электронной почты
k.popova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Ксения Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка металлоконструкций ростверков, кронштейнов, декоративных экранов для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 12:00 GMT +309.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009780Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлоконструкций ростверков, кронштейнов, декоративных экранов для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»Москва
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009780Подведение итогов не позднее Поставка металлоконструкций ростверков, кронштейнов, декоративных экранов для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлоконструкций ростверков, кронштейнов, декоративных экранов для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ЧЕРТЕЖЕЙ И ПРОЧИХ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ДОКУМЕНТОВ ОБРАЩАТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ По вопросам технического характера: +7(495) 540-74-50 доб. 2584 Тарасов Антон Валерьевич an.tarasov@gazartstroy.ru
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
25.11.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 64
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Кол-во: 5
Кол-во: 7
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Кол-во: 11
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