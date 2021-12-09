Поставка металлоконструкций ростверков, кронштейнов, декоративных экранов для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка металлоконструкций ростверков, кронштейнов, декоративных экранов для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»

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ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ЧЕРТЕЖЕЙ И ПРОЧИХ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ДОКУМЕНТОВ ОБРАЩАТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ По вопросам технического характера: +7(495) 540-74-50 доб. 2584 Тарасов Антон Валерьевич an.tarasov@gazartstroy.ru

АОСТНГ Все закупки и тендеры АОСТНГ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кронштейн с подвеской 5 КГВ-18 ф800 серия 5.904-1 вып.1, ч.1" Кол-во: 4

"Позиция 2" "Металлоконструкции изделия завод.изгот:площадка ПГВ-12.7 (1 шт),площадка ПГВ-12.7 (1шт),площадка ПГВ-30.9у(1шт),лестница ЛГВ45-6.9(1шт),ограждение ОПБГ -12.12(1шт),ограждение ОПБГ -12.30у(2шт),ограждение ОПТГ -12.7у(2шт),ограждение лестницы ОЛГ45-12.12у(2шт) по черт.0092.020.014.Р5.0004-КМ,а также Поз.8,9,А1(шпильки) по РД 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.1026.034-АС л.85.ФБС блоки в поставку не включать." Кол-во: 0.488

"Позиция 3" "Диафрагма из нерж. стали 3мм Ф нар= 72мм, Ф внутр=27мм" Кол-во: 21

"Позиция 4" "Кронштейн с подвеской 5 КГВ-16 ф630 серия 5.904-1 вып.1, ч.1" Кол-во: 3

"Позиция 5" "Кронштейн с подвеской 6 КГВ-25 300х300 серия 5.904-1 вып.1, ч.1" Кол-во: 7

"Позиция 6" "Кронштейн с подвеской 6 КГВ-59 800х800 серия 5.904-1 вып.1, ч.1" Кол-во: 27

"Позиция 7" "Кронштейн с подвеской 6 КГВ-09 200х200 серия 5.904-1 вып.1, ч.1" Кол-во: 3

"Позиция 8" "Кронштейн с подвеской 5 КГВ-11 ф355 серия 5.904-1 вып.1, ч.1" Кол-во: 8

"Позиция 9" "Диафрагма из нерж. стали 3мм Ф нар= 72мм, Ф внутр=26мм" Кол-во: 24

"Позиция 10" "Кронштейн с подвеской 6 КГВ-43 500х500 серия 5.904-1 вып.1, ч.1" Кол-во: 5

"Позиция 11" "Кронштейн с подвеской 6 КГВ-34 400х400 серия 5.904-1 вып.1, ч.1" Кол-во: 11

"Позиция 12" "Диафрагма Д нар 56 мм (нерж. сталь 3мм), Д внутр 20,0 мм" Кол-во: 2

"Позиция 13" "Диафрагма Д нар 72 мм (нерж. сталь 3мм), Д внутр 26,0 мм ТУ 3741-006-07533604-01" Кол-во: 27

"Позиция 14" "Диафрагма Д нар 72 мм (нерж. сталь 3мм), Д внутр 23,0 мм ТУ 3741-006-07533604-01" Кол-во: 19

"Позиция 15" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 300х200 (6 КГВ-23 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1)" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 400х250 6 КГВ-32 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 400х400 6 КГВ-34 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 3

"Позиция 18" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 500х500 6 КГВ-43 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 2

"Позиция 19" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 600х300 6 КГВ-48 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 15

"Позиция 20" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 600х400 6 КГВ-49 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O200 5 КГВ-06 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O250 5 КГВ-08 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 4

"Позиция 23" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O400 5 КГВ-12 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 2

"Позиция 24" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O500 5 КГВ-14 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 4

"Позиция 25" "Диафрагма Д нар 72 мм (нерж. сталь 3мм), Д внутр 21,0 мм" Кол-во: 4

"Позиция 26" "Кронштейн опорный для крепления воздуховода 250х250 6 КВВ-17 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 4

"Позиция 27" "Кронштейн опорный для крепления воздуховода 300х300 6 КВВ-25 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 7

"Позиция 28" "Кронштейн опорный для крепления воздуховода 500х500 6 КВВ-43 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 8

"Позиция 29" "Кронштейн опорный для крепления воздуховода O200 5КВВ-06 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 8

"Позиция 30" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 1000х800 6 КГВ-65 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 12

"Позиция 31" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 150х150 6 КГВ-04 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 400х400 6 КГВ-34 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 8

"Позиция 33" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 800х800 6 КГВ-59 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 43

"Позиция 34" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O630 5 КГВ-16 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 9

"Позиция 35" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O800 5 КГВ-18 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 25

"Позиция 36" "Диафрагма Д нар 72 мм (нерж. сталь 3мм), Д внутр 20,0 мм ТУ 3741-006-07533604-01" Кол-во: 15

"Позиция 37" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 1000х800 6 КГВ-65 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 7

"Позиция 38" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 500х500 6 КГВ-43 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 600х600 6 КГВ-51 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 2

"Позиция 40" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 800х800 6 КГВ-59 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 2

"Позиция 41" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O1000 5 КГВ-20 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 6

"Позиция 42" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O250 5 КГВ-08 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 2

"Позиция 43" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O315 5 КГВ-10 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O355 5 КГВ-11 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 3

"Позиция 45" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O400 5 КГВ-12 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 3

"Позиция 46" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O500 5 КГВ-14 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 3

"Позиция 47" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O560 5 КГВ-15 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 2

"Позиция 48" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O710 5 КГВ-17 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 13

"Позиция 49" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O800 5 КГВ-18 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 9

"Позиция 50" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O900 5 КГВ-19 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 16

"Позиция 51" "Диафрагма Д нар 56 мм (нерж. сталь 3мм), Д внутр 15,0 мм" Кол-во: 8

"Позиция 52" "Диафрагма Д нар 56 мм (нерж. сталь 3мм), Д внутр 16,0 мм" Кол-во: 4

"Позиция 53" "Кронштейн опорный для крепления воздуховода O200 5КВВ-06 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 6

"Позиция 54" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 200х200 6 КГВ-09 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 4

"Позиция 55" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 300х200 (6 КГВ-23 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1)" Кол-во: 2

"Позиция 56" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 300х300 6 КГВ-25 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 2

"Позиция 57" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 400х300 6 КГВ-33 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 3

"Позиция 58" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 400х400 6 КГВ-34 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 4

"Позиция 59" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 600х400 6 КГВ-49 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 5

"Позиция 60" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O1000 5 КГВ-20 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 2

"Позиция 61" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O450 5 КГВ-13 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Кронштейн опорный для крепления воздуховода 200х200 6 КВВ-09 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 8

"Позиция 63" "Кронштейн опорный для крепления воздуховода O200 5КВВ-06 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 8

"Позиция 64" "Кронштейн опорный для крепления воздуховода O250 5КВВ-08 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 6

"Позиция 65" "Кронштейн опорный для крепления воздуховода O630 1КВВ-16 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 4

"Позиция 66" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 150х100 6 КГВ-03 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 15

"Позиция 67" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 150х150 6 КГВ-04 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 32

"Позиция 68" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 200х200 6 КГВ-09 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 15

"Позиция 69" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 300х300 6 КГВ-25 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 14

"Позиция 70" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 400х300 6 КГВ-33 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 12

"Позиция 71" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 400х400 6 КГВ-34 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 4

"Позиция 72" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 500х400 6 КГВ-42 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 12

"Позиция 73" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 600х400 6 КГВ-49 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 6

"Позиция 74" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 600х500 6 КГВ-50 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 22

"Позиция 75" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O125 5 КГВ-02 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 34

"Позиция 76" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O160 5 КГВ-04 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 5

"Позиция 77" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O200 5 КГВ-06 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 80

"Позиция 78" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O250 5 КГВ-08 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 28

"Позиция 79" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O315 5 КГВ-10 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 35

"Позиция 80" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O355 5 КГВ-11 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 22

"Позиция 81" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O630 5 КГВ-16 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 2

"Позиция 82" "Ограждения нагревательных приборов из стали S=1.2мм, размером L0.5xH0.7(м) по типу серии 5.904-62 Серия 5.904-62 Выпуск 1" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Ограждения нагревательных приборов из стали S=1.2мм, размером L0.7xH0.7(м) по типу серии 5.904-62 Серия 5.904-62 Выпуск 1" Кол-во: 3

"Позиция 84" "Ограждения нагревательных приборов из стали S=1.2мм, размером L1.1xH0.6(м) по типу серии 5.904-62 Серия 5.904-62 Выпуск 1" Кол-во: 1

"Позиция 85" "Диафрагма Д нар 72 мм (нерж. сталь 3мм), Д внутр 24,0 мм" Кол-во: 33

"Позиция 86" "Диафрагма Д нар 56 мм (нерж. сталь 3мм), Д внутр 16,0 мм" Кол-во: 6

"Позиция 87" "Диафрагма Д нар 72 мм (нерж. сталь 3мм), Д внутр 22,0 мм" Кол-во: 6

"Позиция 88" "Диафрагма Д нар 56 мм (нерж. сталь 3мм), Д внутр 16,0 мм" Кол-во: 14

"Позиция 89" "Экран декоративный серии "Перфорированный металл" белый, кр.квадрат Qg 10*13, клетка 10*10, без торцевых панелей, из стали S=1.0мм, для РБС-500-10-1,85 ГОСТ 16523-97" Кол-во: 2

"Позиция 90" "Экран декоративный серии "Перфорированный металл" белый, кр.квадрат Qg 10*13, клетка 10*10, без торцевых панелей, из стали S=1.0мм, для РБС-500-11-2,145 ГОСТ 16523-97" Кол-во: 5

"Позиция 91" "Экран декоративный серии "Перфорированный металл" белый, кр.квадрат Qg 10*13, клетка 10*10, без торцевых панелей, из стали S=1.0мм, для РБС-500-12-2,22 ГОСТ 16523-97" Кол-во: 4

"Позиция 92" "Экран декоративный серии "Перфорированный металл" белый, кр.квадрат Qg 10*13, клетка 10*10, без торцевых панелей, из стали S=1.0мм, для РБС-500-13-2,405 ГОСТ 16523-97" Кол-во: 1

"Позиция 93" "Экран декоративный серии "Перфорированный металл" белый, кр.квадрат Qg 10*13, клетка 10*10, без торцевых панелей, из стали S=1.0мм, для РБС-500-3-0,555 ГОСТ 16523-97" Кол-во: 15

"Позиция 94" "Экран декоративный серии "Перфорированный металл" белый, кр.квадрат Qg 10*13, клетка 10*10, без торцевых панелей, из стали S=1.0мм, для РБС-500-4-0,78 ГОСТ 16523-97" Кол-во: 1

"Позиция 95" "Экран декоративный серии "Перфорированный металл" белый, кр.квадрат Qg 10*13, клетка 10*10, без торцевых панелей, из стали S=1.0мм, для РБС-500-5-0,925 ГОСТ 16523-97" Кол-во: 14

"Позиция 96" "Экран декоративный серии "Перфорированный металл" белый, кр.квадрат Qg 10*13, клетка 10*10, без торцевых панелей, из стали S=1.0мм, для РБС-500-6-1,11 ГОСТ 16523-97" Кол-во: 33

"Позиция 97" "Экран декоративный серии "Перфорированный металл" белый, кр.квадрат Qg 10*13, клетка 10*10, без торцевых панелей, из стали S=1.0мм, для РБС-500-7-1,295 ГОСТ 16523-97" Кол-во: 64

"Позиция 98" "Экран декоративный серии "Перфорированный металл" белый, кр.квадрат Qg 10*13, клетка 10*10, без торцевых панелей, из стали S=1.0мм, для РБС-500-8-1,48 ГОСТ 16523-97" Кол-во: 40

"Позиция 99" "Экран декоративный серии "Перфорированный металл" белый, кр.квадрат Qg 10*13, клетка 10*10, без торцевых панелей, из стали S=1.0мм, для РБС-500-9-1,665 ГОСТ 16523-97" Кол-во: 5

"Позиция 100" "Диафрагма Д нар 56 мм (нерж. сталь 3мм), Д внутр 16,0 мм" Кол-во: 14

"Позиция 101" "Экран декоративный серии "Перфорированный металл" белый, кр.квадрат Qg 10*13, клетка 10*10, без торцевых панелей, из стали S=1.0мм, для РБС-500-10-1,85 ГОСТ 16523-97" Кол-во: 2

"Позиция 102" "Экран декоративный серии "Перфорированный металл" белый, кр.квадрат Qg 10*13, клетка 10*10, без торцевых панелей, из стали S=1.0мм, для РБС-500-11-2,145 ГОСТ 16523-97" Кол-во: 5

"Позиция 103" "Экран декоративный серии "Перфорированный металл" белый, кр.квадрат Qg 10*13, клетка 10*10, без торцевых панелей, из стали S=1.0мм, для РБС-500-12-2,22 ГОСТ 16523-97" Кол-во: 4

"Позиция 104" "Экран декоративный серии "Перфорированный металл" белый, кр.квадрат Qg 10*13, клетка 10*10, без торцевых панелей, из стали S=1.0мм, для РБС-500-13-2,405 ГОСТ 16523-97" Кол-во: 1

"Позиция 105" "Экран декоративный серии "Перфорированный металл" белый, кр.квадрат Qg 10*13, клетка 10*10, без торцевых панелей, из стали S=1.0мм, для РБС-500-3-0,555 ГОСТ 16523-97" Кол-во: 15

"Позиция 106" "Экран декоративный серии "Перфорированный металл" белый, кр.квадрат Qg 10*13, клетка 10*10, без торцевых панелей, из стали S=1.0мм, для РБС-500-4-0,78 ГОСТ 16523-97" Кол-во: 1

"Позиция 107" "Экран декоративный серии "Перфорированный металл" белый, кр.квадрат Qg 10*13, клетка 10*10, без торцевых панелей, из стали S=1.0мм, для РБС-500-5-0,925 ГОСТ 16523-97" Кол-во: 14

"Позиция 108" "Экран декоративный серии "Перфорированный металл" белый, кр.квадрат Qg 10*13, клетка 10*10, без торцевых панелей, из стали S=1.0мм, для РБС-500-6-1,11 ГОСТ 16523-97" Кол-во: 33

"Позиция 109" "Экран декоративный серии "Перфорированный металл" белый, кр.квадрат Qg 10*13, клетка 10*10, без торцевых панелей, из стали S=1.0мм, для РБС-500-7-1,295 ГОСТ 16523-97" Кол-во: 64

"Позиция 110" "Экран декоративный серии "Перфорированный металл" белый, кр.квадрат Qg 10*13, клетка 10*10, без торцевых панелей, из стали S=1.0мм, для РБС-500-8-1,48 ГОСТ 16523-97" Кол-во: 40

"Позиция 111" "Экран декоративный серии "Перфорированный металл" белый, кр.квадрат Qg 10*13, клетка 10*10, без торцевых панелей, из стали S=1.0мм, для РБС-500-9-1,665 ГОСТ 16523-97" Кол-во: 5

"Позиция 112" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 1000х800 6 КГВ-65 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 5

"Позиция 113" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 800х800 6 КГВ-59 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 7

"Позиция 114" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O160 5 КГВ-04 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 6

"Позиция 115" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O250 5 КГВ-08 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 11

"Позиция 116" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O315 5 КГВ-10 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 19

"Позиция 117" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O355 5 КГВ-11 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 1

"Позиция 118" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O400 5 КГВ-12 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 12

"Позиция 119" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O450 5 КГВ-13 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 43

"Позиция 120" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O500 5 КГВ-14 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 19

"Позиция 121" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O560 5 КГВ-15 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 7

"Позиция 122" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O630 5 КГВ-16 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 2

"Позиция 123" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O710 5 КГВ-17 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 11

"Позиция 124" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O800 5 КГВ-18 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 19

"Позиция 125" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода O900 5 КГВ-19 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 5

"Позиция 126" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 1000х500 6 КГВ-63 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 18

"Позиция 127" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 200х200 6 КГВ-09 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 5

"Позиция 128" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 400х200 6 КГВ-31 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 2

"Позиция 129" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 500х400 6 КГВ-42 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 2

"Позиция 130" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 500х500 6 КГВ-43 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 3

"Позиция 131" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 600х600 6 КГВ-51 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 3

"Позиция 132" "Кронштейн с подвеской для крепления воздуховода 800х500 6 КГВ-57 Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1" Кол-во: 3

"Позиция 133" "М/к завод.изгот.в следующем составе: стойки СТ1(9шт),балки Б1,поз.5,профлист Н1по шифру РД 0092.020.014.Р5.0004.653.0000.3713.045а-АС л. 2 с учетом тех.требований,спецификаций,примечаний на каждом листе.АКЗ мет. изделий выполнить по л.1.М/к поставлять в комплекте с метизами,анкер-шпильками, болтами, монтажными элементами, согласно спецификаций, примечаний и техничческих требований на каждом листе." Кол-во: 1.042

"Позиция 134" "М/к заводского изготовления Ростверк РМ2 (1шт.,л.2,10,11) включая оголовки Ом4 (8 шт.) и шпильку анкерную А4 (16шт.) Укрытия УКР-1(2 шт.л.14-21) в полном объёме, включая дверь наружную (2 шт. л.14), нащельники, жалюзийные решетки, детали крепления, балки, рамы Рм1, Рм2 (л.16,17), Фермы Фм1,Фм2, Фм2а (л.16,18,19), решетчатые распорки РРс1 (л16,20), прогоны Пр (л16,17), Крепежные элементы А1А2, А3 по 0092.020.013.Р5.0004.139.0014.0000.000-АС л. 1.1-1.8, 8,10,11,14-21, поставлять в комплекте с метизами, болтами, монтажными элементами согласно спецификаций, примечаний и тех. требований на каждом листе.Все м/к покрыть двумя слоями грунта-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б (толщина каждого слоя 90 по ТУ 2313-012-92638584-2013. Цветовое решение принять в соответствии с Типовой Книгой фирменного стиля дочернего общества ПАО "Газпром" и СТО Газпром 18000.2-007-2018" Кол-во: 1

"Позиция 135" "М/к заводского изготовления Фундамент Р1 (л. 9), Каракасы Кр1, Кр2, Закладные изделия ЗД1, ЗД2, ЗД3, ЗД4, Стойки Ст-14, Ст-2, Ст-3 (л.10); Укрытия: УКР-1(л.12-19); УКР-2 (л.20-27): по 0092.020.013.Р5.0004.139.0026.0000.000-АС л.12-27, поставлять в комплекте с метизами, болтами, монтажными элементами согласно спецификаций, примечаний и тех. требований на каждом листе.Все м/к покрыть двумя слоями грунта-эмали СБЭ-111 "Унипол" марки Б (толщина каждого слоя 90 по ТУ 2313-012-92638584-2013. Цветовое решение принять в соответствии с Типовой Книгой фирменного стиля дочернего общества ПАО "Газпром" и СТО Газпром 18000.2-007-2018" Кол-во: 3.8