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Номер извещения
АП009779
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Техническое обслуживание и ремонт энергетического и теплоэнергетического оборудования, инженерных сетей и коммуникаций для нужд дивизиона "Центр" "Газпромнефть-Снабжение"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
01.12.2021 17:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 958 439-70-61
Адрес электронной почты
select-gpns@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киреева Юлия Владимировна
Место рассмотрения заявок
Ноябрьск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Техническое обслуживание и ремонт энергетического и теплоэнергетического оборудования, инженерных сетей и коммуникаций для нужд диви
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 09:00 GMT +309.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009779Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт энергетического и теплоэнергетического оборудования, инженерных сетей и коммуникаций для нужд дивиНоябрьск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Техническое обслуживание и ремонт энергетического и теплоэнергетического оборудования, инженерных сетей и коммуникаций для нужд диви
Официальный сайт, на котором размещена документация
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