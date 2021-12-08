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Номер извещения
ГП112170
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Монтаж АП СПС СОУЭ в Производственном цехе №5 АО «Завод Электропульт» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7, литер АП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.12.2021 16:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,
Почтовый адрес
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7
Контактный телефон
+7 812 603-20-38
Факс
+7 812 527-38-90
Адрес электронной почты
N.Odintsova@electropult.ru
Ф.И.О. контактного лица
Одинцова Надежда Николаевна
Место рассмотрения предложений
Приморский
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Монтаж АП СПС СОУЭ в Производственном цехе №5 АО «Завод Электропульт» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7, литер АП
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2021 10:00 GMT +308.12.2021 10:0008.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112170Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж АП СПС СОУЭ в Производственном цехе №5 АО «Завод Электропульт» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7, литер АППриморский
Дата и время вскрытия заявок
08.12.2021 10:0008.12.2021 10:0008.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112170Дата и время вскрытия заявок Монтаж АП СПС СОУЭ в Производственном цехе №5 АО «Завод Электропульт» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7, литер АППриморский
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 22:3024.12.2021 22:3024.12.2021 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112170Подведение итогов не позднее Монтаж АП СПС СОУЭ в Производственном цехе №5 АО «Завод Электропульт» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7, литер АППриморский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Монтаж АП СПС СОУЭ в Производственном цехе №5 АО «Завод Электропульт» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7, литер АП
Начальная цена
2 684 850,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в строгом соответствии с ТЗ и ТД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в строгом соответствии с ТЗ и ТДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
Адрес местонахождения
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7
43.21.10.140
Документация лота
Кол-во: 1
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