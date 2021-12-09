Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / поставка лицензии на программное обеспечение Positive Technologies Platform 187

    поставка лицензии на программное обеспечение Positive Technologies Platform 187

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 08:0009.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110891973Дата и время окончания срока приема заявок поставка лицензии на программное обеспечение PT Platform 187Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110891973

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка лицензии на программное обеспечение Positive Technologies Platform 187

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    01.12.2021 16:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_запрос_котировок.docx

    Расчет_НМЦд.xlsx

    Проект_договора_поставки_лицензии_РТ_Platform_ФИНАЛ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное автономное учреждение Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики
    Все закупки и тендеры ГАУ НО ЦИТ

    Юридический адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33

    Контактный телефон

    +7 831 262-20-32

    Факс

    +7 831 280-84-41

    Адрес электронной почты

    zakupki@cit-nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лицензии на программное обеспечение PT Platform 187

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 08:00 GMT +309.12.2021 08:0009.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110891973Дата и время окончания срока приема заявок поставка лицензии на программное обеспечение PT Platform 187Нижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2021 08:0009.12.2021 08:0009.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110891973Дата и время вскрытия заявок поставка лицензии на программное обеспечение PT Platform 187Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.12.202109.12.2021 23:0009.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110891973Подведение итогов не позднее поставка лицензии на программное обеспечение PT Platform 187Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лицензии на программное обеспечение PT Platform 187

    Начальная цена

    2 936 536,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУ НО ЦИТ
    Все закупки и тендеры ГАУ НО ЦИТ

    Адрес местонахождения

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33

    Классификатор ОКПД2

    58.29.50.000

    Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение

    Классификатор ОКВЭД2

    58.29

    Издание прочих программных продуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Издание прочих программных продуктов"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АВТОСПЕЦБАЗА
    Запрос котировок (конкурентный) № 32211088759
    Приобретение (продление) неисключительного права на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный
    Приобретение (продление) неисключительного права на использование антивирусного программного...
    594755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок (конкурентный)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 04:00(GMT+03:00)
    206 810
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    ПАО МОЭК
    Маркетинговые исследования № 32211028525
    Передача неисключительных прав на использование программного обеспечения для нужд АО «МОЭК Системы учета» (0143-МЕ)
    Передача неисключительных прав на использование программного обеспечения для нужд АО «МОЭК...
    585080
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    637 266
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО НОВАТЭК
    Запрос предложений попозиционный № ГП213108
    Приобретение расширенной технической поддержки Cisco HTEC
    Приобретение расширенной технической поддержки Cisco HTEC
    586740
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений попозиционный
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГПМ ПАРТНЕР
    Запрос предложений № ГП225600
    №Т001404 Закупка оборудования и ПО
    №Т001404 Закупка оборудования и ПО
    591734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Мечел-БизнесСервис
    Попозиционная № ГП163534
    Приобретение лицензий на ПО McAfee и услуги Professional services for SIEM McAfee для нужд ООО «Мечел-БизнесСервис»
    Приобретение лицензий на ПО McAfee и услуги Professional services for SIEM McAfee для нужд ООО...
    465198
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.04.2021 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП103354
    73/28.02.21/АС/КО/Э Оказание услуг по поставке интернет версии справочника БСС «Система Главбух» VIP
    73/28.02.21/АС/КО/Э Оказание услуг по поставке интернет версии справочника БСС «Система...
    453683
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.03.2021 15:30(GMT+03:00)
    91 670
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП103361
    74/28.02.21/АС/КО/Э Оказание услуг по предоставлению права на использование программного обеспечения Matricon OPC Server Modbus
    74/28.02.21/АС/КО/Э Оказание услуг по предоставлению права на использование программного...
    453693
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.03.2021 15:30(GMT+03:00)
    116 886
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить