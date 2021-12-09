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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110891973
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка лицензии на программное обеспечение Positive Technologies Platform 187
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
01.12.2021 16:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33
Контактный телефон
+7 831 262-20-32
Факс
+7 831 280-84-41
Адрес электронной почты
zakupki@cit-nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рябова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лицензии на программное обеспечение PT Platform 187
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 08:00 GMT +309.12.2021 08:0009.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110891973Дата и время окончания срока приема заявок поставка лицензии на программное обеспечение PT Platform 187Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2021 08:0009.12.2021 08:0009.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110891973Дата и время вскрытия заявок поставка лицензии на программное обеспечение PT Platform 187Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лицензии на программное обеспечение PT Platform 187
Начальная цена
2 936 536,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУ НО ЦИТ
Все закупки и тендеры ГАУ НО ЦИТ
Адрес местонахождения
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33
58.29.50.000
58.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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