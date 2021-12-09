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    Главная / Торги / Поставка оборудования для гибридных аудиторий

    Поставка оборудования для гибридных аудиторий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 06:0009.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892079Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для гибридных аудиторийХанты-МансийскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110892079

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для гибридных аудиторий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    01.12.2021 17:08

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение__4_проект_договора_б.doc.docx

    Приложение__5_Обоснование_начальной__максимальной__цены_договора.xls

    Приложение__6_Условия_банковской_гарантии.docx

    Приложение__2.Согласие.docx

    Приложение__1.Заявка.docx

    Аукционная_документация.doc

    Приложение__3_Техническое_задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты–Мансийского автономного округа - Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Юридический адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Почтовый адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Контактный телефон

    +7 3467 36-19-06

    Факс

    +7 3467 36-19-06

    Адрес электронной почты

    logistika.ugrakor@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Силкин Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ханты-Мансийск

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования для гибридных аудиторий

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892079Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для гибридных аудиторийХанты-Мансийск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для гибридных аудиторий

    Начальная цена

    12 936 971,69

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    258 739,43 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 25Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставленный товар производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в безналичной форме в размере 100 (Сто) процентной оплаты на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной (универсального передаточного документа) и акта ввода в эксплуатацию оборудования
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Адрес местонахождения

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 2.00000

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