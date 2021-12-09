Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за поставленный товар производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в безналичной форме в размере 100 (Сто) процентной оплаты на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной (универсального передаточного документа) и акта ввода в эксплуатацию оборудования