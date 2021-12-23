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    Главная / Торги / Поставка провода обмоточного для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Поставка провода обмоточного для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 11:0023.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110891898Дата и время окончания срока приема заявок Поставка провода обмоточного для нужд ООО "Краснодар Водоканал"КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110891898

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка провода обмоточного для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    01.12.2021 16:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Вопрос___4_Провод_обмоточный.pdf

    Провод_обмоточный.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 992-30-06

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    v.mihailova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлова Виктория Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка провода обмоточного для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 11:00 GMT +323.12.2021 11:0023.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110891898Дата и время окончания срока приема заявок Поставка провода обмоточного для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2021 11:0023.12.2021 11:0023.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110891898Дата и время вскрытия заявок Поставка провода обмоточного для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    02.02.2022 17:0002.02.2022 17:0002.02.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110891898Подведение итогов не позднее Поставка провода обмоточного для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    02.02.202202.02.2022 17:0002.02.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110891898Подведение итогов не позднее Поставка провода обмоточного для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка провода обмоточного для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Начальная цена

    366 510,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    27.32.11

    Провода обмоточные изолированные

    Классификатор ОКВЭД2

    27.32

    Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1132942/name/61e16cdd288543.75362277

    14.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во:

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