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Номер извещения
АП009777
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить лабораторные испытания и подбор ингибиторов коррозии для защиты объектов производственной инфраструктуры Мало-Ямальского, Ближненовопортовского и УКПГ Новопортовского месторождений от углекислотной коррозии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
01.12.2021 16:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, оологический переулок, дом 2-4, лит. Б
Почтовый адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, оологический переулок, дом 2-4, лит. Б
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4735
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беспалов Никита Андреевич
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Лабораторные испытания и подбор ингибиторов коррозии для защиты объектов производственной инфраструктуры Мало-Ямальского, Ближненово
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 12:00 GMT +309.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009777Дата и время окончания срока приема заявок Лабораторные испытания и подбор ингибиторов коррозии для защиты объектов производственной инфраструктуры Мало-Ямальского, БлижненовоТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лабораторные испытания и подбор ингибиторов коррозии для защиты объектов производственной инфраструктуры Мало-Ямальского, Ближненово
Официальный сайт, на котором размещена документация
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