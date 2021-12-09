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    Главная / Торги / Поставка деталей соединительных

    Поставка деталей соединительных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 11:5909.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110891846Дата и время окончания срока приема заявок Поставка деталей соединительныхКировПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110891846

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка деталей соединительных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    01.12.2021 16:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_МИ_333_2021.docx

    Извещение_МИ_333_2021.doc

    Приложение_2_Техническая_часть_Приложение_к_Форме_1_Коммерческое_предложение_МИ.xlsx

    Приложение_3_Методика_анализа_и_оценки_заявок_на_участие_в_маркетинговых_исслед.docx

    Приложение_1_Проект_договора_поставки__МИ_333_2021.doc

    Приложение_2_Техническая_часть_Техническое_задание_МИ_333_2021.xlsx

    Протокол_итоговый_333_2021.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Юридический адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    Почтовый адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Контактный телефон

    8332 доб.561128

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@gpgrkirov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Панкратов Олег Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Киров

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка деталей соединительных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110891846Подведение итогов не позднее Поставка деталей соединительныхКиров

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка деталей соединительных

    Начальная цена

    196 003,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Адрес местонахождения

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Классификатор ОКПД2

    24.20.4

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    Классификатор ОКВЭД2

    46.7

    Торговля оптовая специализированная прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1108497/name/61b728ed699209.34378223

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая специализированная прочая"

    Кол-во: 1000.00000

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