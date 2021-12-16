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    Главная / Торги / Приобретение запасных частей для ремонта оборудования на 2022г. для АО ГОК «Инаглинский» 38617

    Приобретение запасных частей для ремонта оборудования на 2022г. для АО ГОК «Инаглинский» 38617

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112168Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение запасных частей для ремонта оборудования на 2022г. для АО ГОК «Инаглинский» 38617МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112168

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение запасных частей для ремонта оборудования на 2022г. для АО ГОК «Инаглинский» 38617

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 16:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Доп_материалы.rar

    2._Закупочная_документация.pdf

    1._Приглашение_к_участию_в_закупочной_процедуре.pdf

    3._Приложение__1_к_Закупочной_документации___ФОРМАТ_АНКЕТЫ.docx

    4._Приложение__2_к_Закупочной_документации___ФОРМАТ_ОФЕРТЫ.docx

    5._Договор_поставки_Инаглинский.docx

    6._Спецификация.xlsx

    Реквизиты.txt

    Транспортные_компании.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 495 662-39-90 доб. 99368

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    Grebnev.V@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гребнев Вадим Германович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение запасных частей для ремонта оборудования на 2022г. для АО ГОК «Инаглинский» 38617

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 12:00 GMT +316.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112168Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение запасных частей для ремонта оборудования на 2022г. для АО ГОК «Инаглинский» 38617Москва

    Подведение итогов не позднее

    11.01.2022 12:0011.01.2022 12:0011.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112168Подведение итогов не позднее Приобретение запасных частей для ремонта оборудования на 2022г. для АО ГОК «Инаглинский» 38617Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    11.01.202211.01.2022 12:0011.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112168Подведение итогов не позднее Приобретение запасных частей для ремонта оборудования на 2022г. для АО ГОК «Инаглинский» 38617Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение запасных частей для ремонта оборудования на 2022г. для АО ГОК «Инаглинский» 38617

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой документации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой документации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГОК ИНАГЛИНСКИЙ
    Все закупки и тендеры АО ГОК ИНАГЛИНСКИЙ

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, территория 1,7 км. на юг от устья ручья Дежневка, строение 1

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Проспект Геологов, д.55, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента конвейерная 2ШТС-1200-5-ТК-200-4,5-3,5-Г1-РБ"

    Кол-во: 70

    "Позиция 2"

    "Лента 2ШТС -1000-5-ТК-200-2-4,5-3,5-А - РБ ОСТ 153-12.2 -001-97 (1707-756)"

    Кол-во: 90

    "Позиция 3"

    "Лента 2ШТС -1000-5-ТК-200-2-4,5-3,5-А - РБ ОСТ 153-12.2 -001-97 (1707-756)"

    Кол-во: 120

    "Позиция 4"

    "Лента 2ШТС -1000-5-ТК-200-2-4,5-3,5-А - РБ ОСТ 153-12.2 -001-97 (1707-756)"

    Кол-во: 260

    "Позиция 5"

    "Ролик 127х465"

    Кол-во: 70

    "Позиция 6"

    "Ролик 127х1400"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Ролики конвейерные 127х465 п.180305"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Роликоопора верхняя желобчатая самоцентрирующая угол=30 град., без роликов (СЛС-100-Э1.13Ц.000)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 9"

    "Барабан приводной БП-1206-3624.57.000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Барабан обводной БО-1003.3610.21.000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Барабан обводной БО-1005.3616.21.000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Подшипник 3616"

    Кол-во: 24

    "Позиция 13"

    "Подшипник 3620"

    Кол-во: 24

    "Позиция 14"

    "Подшипник 3610"

    Кол-во: 22

    "Позиция 15"

    "Очиститель скребковый SibCLEAN 99261105110 B-1200"

    Кол-во: 16

    "Позиция 16"

    "Комплект механического соединения Вулкан 120/1600 188шт+12шт+бита orx"

    Кол-во: 22

    "Позиция 17"

    "Клей Tip Top SC 4000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Отвердитель Desmodur RE 750"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Стол демпферный 1505x1500 30 градусов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Ролик 127х380"

    Кол-во: 240

    "Позиция 21"

    "Ролик 127х1200"

    Кол-во: 120

    "Позиция 22"

    "Роликоопора верхняя желобчатая угол = 30 ° без роликов СЛС-100-Э1.13.000"

    Кол-во: 35

    "Позиция 23"

    "Муфтам36 H60"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Полоса стыковочная Rema Tip Top CN слой"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "Тормоз ТКГ-200 в сборе с гидротолкателем ТЭ-30"

    Кол-во: 4

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