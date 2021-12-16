www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП112168
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение запасных частей для ремонта оборудования на 2022г. для АО ГОК «Инаглинский» 38617
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
01.12.2021 16:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 495 662-39-90 доб. 99368
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
Grebnev.V@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гребнев Вадим Германович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение запасных частей для ремонта оборудования на 2022г. для АО ГОК «Инаглинский» 38617
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 12:00 GMT +316.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112168Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение запасных частей для ремонта оборудования на 2022г. для АО ГОК «Инаглинский» 38617Москва
Подведение итогов не позднее
11.01.2022 12:0011.01.2022 12:0011.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112168Подведение итогов не позднее Приобретение запасных частей для ремонта оборудования на 2022г. для АО ГОК «Инаглинский» 38617Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение запасных частей для ремонта оборудования на 2022г. для АО ГОК «Инаглинский» 38617
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно прилагаемой документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно прилагаемой документации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГОК ИНАГЛИНСКИЙ
Все закупки и тендеры АО ГОК ИНАГЛИНСКИЙ
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, территория 1,7 км. на юг от устья ручья Дежневка, строение 1
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Проспект Геологов, д.55, корпус 1
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 70
Кол-во: 90
Кол-во: 120
Кол-во: 260
Кол-во: 70
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 14
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 22
Кол-во: 16
Кол-во: 22
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 240
Кол-во: 120
Кол-во: 35
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 4
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.