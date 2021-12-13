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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110891634
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку периферийных и сетевых устройств для нужд ГБУЗ "МНПЦ нарколо-гии ДЗМ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
01.12.2021 00:00
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109390, Г МОСКВА, УЛ ЛЮБЛИНСКАЯ, 37/1,
Почтовый адрес
109390, Г МОСКВА, УЛ ЛЮБЛИНСКАЯ, 37/1
Контактный телефон
+7 499 179-42-63
Факс
Адрес электронной почты
dogovornoy@narcologos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клепиков В. В.
Место рассмотрения предложений
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка периферийных и сетевых устройств
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка периферийных и сетевых устройств
Начальная цена
47 286,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГБУЗ МНПЦ НАРКОЛОГИИ ДЗМ
Все закупки и тендеры ГБУЗ МНПЦ НАРКОЛОГИИ ДЗМ
Адрес местонахождения
109390, Г МОСКВА, УЛ ЛЮБЛИНСКАЯ, 37/1,
109390, Г МОСКВА, УЛ ЛЮБЛИНСКАЯ, 37/1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 10
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