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    Главная / Торги / Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку периферийных и сетевых устройств для нужд ГБУЗ "МНПЦ нарколо-гии ДЗМ"

    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку периферийных и сетевых устройств для нужд ГБУЗ "МНПЦ нарколо-гии ДЗМ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110891634Дата и время окончания срока приема заявок Закупка периферийных и сетевых устройствОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110891634

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку периферийных и сетевых устройств для нужд ГБУЗ "МНПЦ нарколо-гии ДЗМ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    01.12.2021 00:00

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Расчет НМЦК.xls

    Техническое_задание_15185261-1.pdf

    Обоснование (9).pdf

    Проект_контракта_15185261-1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАРКОЛОГИИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
    Все закупки и тендеры ГБУЗ МНПЦ НАРКОЛОГИИ ДЗМ

    Юридический адрес

    109390, Г МОСКВА, УЛ ЛЮБЛИНСКАЯ, 37/1,

    Почтовый адрес

    109390, Г МОСКВА, УЛ ЛЮБЛИНСКАЯ, 37/1

    Контактный телефон

    +7 499 179-42-63

    Факс

    Адрес электронной почты

    dogovornoy@narcologos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клепиков В. В.

    Место рассмотрения предложений

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка периферийных и сетевых устройств

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 23:5913.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110891634Подведение итогов не позднее Закупка периферийных и сетевых устройствОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка периферийных и сетевых устройств

    Начальная цена

    47 286,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГБУЗ МНПЦ НАРКОЛОГИИ ДЗМ
    Все закупки и тендеры ГБУЗ МНПЦ НАРКОЛОГИИ ДЗМ

    Адрес местонахождения

    109390, Г МОСКВА, УЛ ЛЮБЛИНСКАЯ, 37/1,

    109390, Г МОСКВА, УЛ ЛЮБЛИНСКАЯ, 37/1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройства запоминающие внешние"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Клавиатуры"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Манипуляторы"

    Кол-во: 10

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