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    Главная / Торги / Запасные части насосы ГДМ ЮНГ ПЗ 2022 Лот неделимый

    Запасные части насосы ГДМ ЮНГ ПЗ 2022 Лот неделимый

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2021 08:0024.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112162Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Запасные части к насосам ГДМ в 2022 году. БЕЗУСЛОВНОЕ ПОДПИСАНИЕ НАШЕЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА!!!!!!!!Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112162

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части насосы ГДМ ЮНГ ПЗ 2022 Лот неделимый

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 16:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЮНГ_ПЗ_2022_Гидродинамика.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-00-30

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    morin_va@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Морин Владислав Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Запасные части к насосам ГДМ в 2022 году. БЕЗУСЛОВНОЕ ПОДПИСАНИЕ НАШЕЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА!!!!!!!!

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2021 08:00 GMT +324.12.2021 08:0024.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112162Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Запасные части к насосам ГДМ в 2022 году. БЕЗУСЛОВНОЕ ПОДПИСАНИЕ НАШЕЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА!!!!!!!!Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2021 08:0024.12.2021 08:0024.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112162Дата и время вскрытия заявок Поставка Запасные части к насосам ГДМ в 2022 году. БЕЗУСЛОВНОЕ ПОДПИСАНИЕ НАШЕЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА!!!!!!!!Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2022 10:0015.01.2022 10:0015.01.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112162Подведение итогов не позднее Поставка Запасные части к насосам ГДМ в 2022 году. БЕЗУСЛОВНОЕ ПОДПИСАНИЕ НАШЕЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА!!!!!!!!Новый Уренгой

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.01.202215.01.2022 10:0015.01.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112162Подведение итогов не позднее Поставка Запасные части к насосам ГДМ в 2022 году. БЕЗУСЛОВНОЕ ПОДПИСАНИЕ НАШЕЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА!!!!!!!!Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Запасные части к насосам ГДМ в 2022 году. БЕЗУСЛОВНОЕ ПОДПИСАНИЕ НАШЕЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА!!!!!!!!

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с опубликованной потребностью

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    поставки Центральный склад г. Новый Уренгой, либо на месторождение в соответствии с опубликованной потребностьюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Подписание договора в редакции ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" без принципиальных разногласий. Условия оплаты: в течении 60 к.д. с даты поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    D

    ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор___Штрафы_ЮНГ.pdf

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно перечня"

    Кол-во:

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