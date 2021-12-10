Оказание услуг по терминальной обработке груза в Иркутской области, г.Усть-Кут с 01.01.2022 по 31.12.2022 для нужд АО "СТНГ"

Дата и время окончания срока приема заявок

Оказание услуг по терминальной обработке груза в Иркутской области, г.Усть-Кут с 01.01.2022 по 31.12.2022 для нужд АО "СТНГ"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

В соответствии с проектом договора

В соответствии с техническим заданием Рассчитать логистику >

В соответствии с техническим заданием

АОСТНГ Все закупки и тендеры АОСТНГ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Приём грузов из вагонов /контейнеров, ПРР с размещением груза на перевалочных базах вне зависимости от рода груза, Оформление документов, раскредитация документов, АСУ "ЭТРАН", подача, уборка ж/д вагонов/контейнеров, перевод стрелок, телеграфное уведомление, пользование ж.д. инфраструктурой. Выгрузка груза из вагонов/контейнеров на стенд входного контроля, размещение в тылу, доставка до причала и иные необходимые операции (взымается для всего груза, размещенного в тылу, вне зависимости от схемы работы и количества операций). Сбор ТЭО, зачистка ж/д транспорта, утилизация ТБО и иные необходимые операции после выгрузки." Кол-во: 1

"Позиция 2" "Прием грузов из автотранспортных средств, ПРР с размещением груза на перевалочных базах вне зависимости от рода груза, Сбор ТЭО, оформление документов, пользование инфраструктурой, выгрузка груза из автотранспорта (контейнеров) на стенд входного контроля, размещение в тылу, доставка до причала и иные необходимые операции." Кол-во: 1

"Позиция 3" "ПРР в порту (погрузка груза на судно), Погрузка МТР на речное судно и иные необходимые операции" Кол-во: 1

"Позиция 4" "ПРР в порту (выгрузка груза с судна),Выгрузка МТР с речного судна и иные необходимые операции" Кол-во: 1

"Позиция 5" "ПРР в порту (погрузка на автотранспорт), Погрузка МТР в автотранспорт и иные необходимые операции" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Технологическое накопление грузов в теплых складах, Временное размещение принятых к переработке грузов в теплых складах ( руб./м2/сут.)" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Льготный период накопление грузов на открытой/закрытой площадке, Временное размещение принятых к переработке грузов без взымания платы" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Технологическое накопление грузов на открытой/закрытой площадке сверх льготного периода , Временное размещение принятых к переработке грузов (руб./тн/сут.)" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Растарка/комплектация 20 ф./40 ф. контейнера, Дополнительные ПРР с транспортным средством (мини погрузчик, ручная выгрузка и др.), прочие сопутствующие расходы (сепарационный материал и т.д.)" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Затарка/растарка, перетарка легковесных грузов из/в МКР (, мешки, big bag), Дополнительные ПРР с транспортным средством (мини погрузчик, ручная выгрузка и др.), прочие сопутствующие расходы (сепарационный материал и т.д.)" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Предоставление в аренду контейнеров, Предоставление в аренду контейнера 20 фут (руб./1 ед./сут.)" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Предоставление в аренду контейнеров, Предоставление в аренду контейнера 40 фут (руб./1 ед./сут.)" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Взвешивание груза , Взвешивание груза массой 1 места до 30 тонн крановыми весами" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Технологическое накопление МТР (ВЗиС на шасси, самоходная техника), Временное размещение принятых к переработке МТР (руб./1 ед./сут.)" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Номенклатурный прием груза, внутрь вложимого грузо-места, Номенклатурный прием груза, внутрь вложимого грузо-места массой от 1-15 кг (руб/грузо-место)" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Номенклатурный прием груза, внутрь вложимого грузо-места, Номенклатурный прием груза, внутрь вложимого грузо-места массой от 16 - 100 кг (руб/грузо-место)" Кол-во: 1