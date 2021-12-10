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    Главная / Торги / Оказание услуг по терминальной обработке груза в Иркутской области, г.Усть-Кут с 01.01.2022 по 31.12.2022 для нужд АО "СТНГ"

    Оказание услуг по терминальной обработке груза в Иркутской области, г.Усть-Кут с 01.01.2022 по 31.12.2022 для нужд АО "СТНГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 08:3010.12.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009775Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по терминальной обработке груза в Иркутской области, г.Усть-Кут с 01.01.2022 по 31.12.2022 для нужд АО "СТНГ"Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009775

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по терминальной обработке груза в Иркутской области, г.Усть-Кут с 01.01.2022 по 31.12.2022 для нужд АО "СТНГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 16:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор.7z

    ТЗ.pdf

    Технического_задания_Терминальное_хранение.docx

    Приложение__1__Форма_ТКП_.xlsx

    Документация.docx

    Протокол..pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 1750

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    d.kolesnichenko@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колесниченко Денис Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по терминальной обработке груза в Иркутской области, г.Усть-Кут с 01.01.2022 по 31.12.2022 для нужд АО "СТНГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 08:30 GMT +310.12.2021 08:3010.12.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009775Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по терминальной обработке груза в Иркутской области, г.Усть-Кут с 01.01.2022 по 31.12.2022 для нужд АО "СТНГ"Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2021 12:0020.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009775Подведение итогов не позднее Оказание услуг по терминальной обработке груза в Иркутской области, г.Усть-Кут с 01.01.2022 по 31.12.2022 для нужд АО "СТНГ"Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009775Подведение итогов не позднее Оказание услуг по терминальной обработке груза в Иркутской области, г.Усть-Кут с 01.01.2022 по 31.12.2022 для нужд АО "СТНГ"Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по терминальной обработке груза в Иркутской области, г.Усть-Кут с 01.01.2022 по 31.12.2022 для нужд АО "СТНГ"

    Начальная цена

    660 001 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    52.24.1

    Услуги по обработке грузов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120025/name/61c42fbcb2b9a7.86557689

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приём грузов из вагонов /контейнеров, ПРР с размещением груза на перевалочных базах вне зависимости от рода груза, Оформление документов, раскредитация документов, АСУ "ЭТРАН", подача, уборка ж/д вагонов/контейнеров, перевод стрелок, телеграфное уведомление, пользование ж.д. инфраструктурой. Выгрузка груза из вагонов/контейнеров на стенд входного контроля, размещение в тылу, доставка до причала и иные необходимые операции (взымается для всего груза, размещенного в тылу, вне зависимости от схемы работы и количества операций). Сбор ТЭО, зачистка ж/д транспорта, утилизация ТБО и иные необходимые операции после выгрузки."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Прием грузов из автотранспортных средств, ПРР с размещением груза на перевалочных базах вне зависимости от рода груза, Сбор ТЭО, оформление документов, пользование инфраструктурой, выгрузка груза из автотранспорта (контейнеров) на стенд входного контроля, размещение в тылу, доставка до причала и иные необходимые операции."

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "ПРР в порту (погрузка груза на судно), Погрузка МТР на речное судно и иные необходимые операции"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "ПРР в порту (выгрузка груза с судна),Выгрузка МТР с речного судна и иные необходимые операции"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "ПРР в порту (погрузка на автотранспорт), Погрузка МТР в автотранспорт и иные необходимые операции"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Технологическое накопление грузов в теплых складах, Временное размещение принятых к переработке грузов в теплых складах ( руб./м2/сут.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Льготный период накопление грузов на открытой/закрытой площадке, Временное размещение принятых к переработке грузов без взымания платы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Технологическое накопление грузов на открытой/закрытой площадке сверх льготного периода , Временное размещение принятых к переработке грузов (руб./тн/сут.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Растарка/комплектация 20 ф./40 ф. контейнера, Дополнительные ПРР с транспортным средством (мини погрузчик, ручная выгрузка и др.), прочие сопутствующие расходы (сепарационный материал и т.д.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Затарка/растарка, перетарка легковесных грузов из/в МКР (, мешки, big bag), Дополнительные ПРР с транспортным средством (мини погрузчик, ручная выгрузка и др.), прочие сопутствующие расходы (сепарационный материал и т.д.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Предоставление в аренду контейнеров, Предоставление в аренду контейнера 20 фут (руб./1 ед./сут.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Предоставление в аренду контейнеров, Предоставление в аренду контейнера 40 фут (руб./1 ед./сут.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Взвешивание груза , Взвешивание груза массой 1 места до 30 тонн крановыми весами"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Технологическое накопление МТР (ВЗиС на шасси, самоходная техника), Временное размещение принятых к переработке МТР (руб./1 ед./сут.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Номенклатурный прием груза, внутрь вложимого грузо-места, Номенклатурный прием груза, внутрь вложимого грузо-места массой от 1-15 кг (руб/грузо-место)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Номенклатурный прием груза, внутрь вложимого грузо-места, Номенклатурный прием груза, внутрь вложимого грузо-места массой от 16 - 100 кг (руб/грузо-место)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Номенклатурный прием груза, внутрь вложимого грузо-места, Номенклатурный прием груза, внутрь вложимого грузо-места массой от 101 - 1000 кг (руб/грузо-место)"

    Кол-во: 1

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