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    Главная / Торги / Оказание услуг по оформлению подписки на периодические издания

    Оказание услуг по оформлению подписки на периодические издания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 12:0008.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009774Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по оформлению подписки на периодические изданияСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009774

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0083522-424-2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по оформлению подписки на периодические издания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    01.12.2021 16:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛУБ ЗАРЕЧЬЕ
    Все закупки и тендеры КЛУБ ЗАРЕЧЬЕ

    Юридический адрес

    197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Мытнинская набережная, д. 5, лит. А, пом. 7Н

    Почтовый адрес

    197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Мытнинская набережная, д. 5, лит. А, пом. 7Н

    Контактный телефон

    +7 812 449-70-71

    Адрес электронной почты

    pd_gpn_bs@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крушинова Кристина Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по оформлению подписки на периодические издания

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    22.01.202222.01.2022 12:0022.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009774Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оформлению подписки на периодические изданияСанкт-Петербург

    Предмет договора

    Оказание услуг по оформлению подписки на периодические издания

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КЛУБ ЗАРЕЧЬЕ
    Все закупки и тендеры КЛУБ ЗАРЕЧЬЕ

    Адрес местонахождения

    197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Мытнинская набережная, д. 5, лит. А, пом. 7Н

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