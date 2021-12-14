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    Главная / Торги / 449/КО - Борфрезы для нужд АО "НЗЛ" (LN1487)

    449/КО - Борфрезы для нужд АО "НЗЛ" (LN1487)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009773Дата и время окончания срока приема заявок 449/КО - Борфрезы для нужд АО "НЗЛ" (LN1487)-Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009773

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    449/КО - Борфрезы для нужд АО "НЗЛ" (LN1487)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    01.12.2021 16:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    449_ko_korr.zip

    _2_О_внесении_изменений_449_КО.zip

    _3_ПЕРЕНОС_449_КО.zip

    449_КО_1_75_НЗЛ_23.12.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 409

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    szotova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зотова Светлана Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    -

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    449/КО - Борфрезы для нужд АО "НЗЛ" (LN1487)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202213.01.2022 23:5913.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009773Подведение итогов не позднее 449/КО - Борфрезы для нужд АО "НЗЛ" (LN1487)-

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    449/КО - Борфрезы для нужд АО "НЗЛ" (LN1487)

    Начальная цена

    6 475 990,08

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО НЗЛ
    Все закупки и тендеры ЗАО НЗЛ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.162

    Фрезы твердосплавные

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1122111/name/61c5c3eb390926.23178450

    24.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "449/КО - Борфрезы для нужд АО "НЗЛ" (LN1487)"

    Кол-во: 1

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    20.01.2021 10:00(GMT+03:00)
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    Лоты:
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    Регион:
    Москва
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