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    Главная / Торги / Насосы НЦСГ-Е Лот неделимый

    Насосы НЦСГ-Е Лот неделимый

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 18:0022.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112159Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасные части к насосам НЦСГ-Е в 2022 году. БЕЗУСЛОВНОЕ ПОДПИСАНИЕ НАШЕЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА!!!!!!!!Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112159

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Насосы НЦСГ-Е Лот неделимый

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 16:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЮНГ_ПЗ_2022_Насосы_НЦСГ_Е.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-00-30

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    morin_va@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Морин Владислав Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасные части к насосам НЦСГ-Е в 2022 году. БЕЗУСЛОВНОЕ ПОДПИСАНИЕ НАШЕЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА!!!!!!!!

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2021 18:00 GMT +322.12.2021 18:0022.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112159Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасные части к насосам НЦСГ-Е в 2022 году. БЕЗУСЛОВНОЕ ПОДПИСАНИЕ НАШЕЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА!!!!!!!!Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2021 18:0022.12.2021 18:0022.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112159Дата и время вскрытия заявок Поставка запасные части к насосам НЦСГ-Е в 2022 году. БЕЗУСЛОВНОЕ ПОДПИСАНИЕ НАШЕЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА!!!!!!!!Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2022 18:0015.01.2022 18:0015.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112159Подведение итогов не позднее Поставка запасные части к насосам НЦСГ-Е в 2022 году. БЕЗУСЛОВНОЕ ПОДПИСАНИЕ НАШЕЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА!!!!!!!!Новый Уренгой

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.01.202215.01.2022 18:0015.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112159Подведение итогов не позднее Поставка запасные части к насосам НЦСГ-Е в 2022 году. БЕЗУСЛОВНОЕ ПОДПИСАНИЕ НАШЕЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА!!!!!!!!Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасные части к насосам НЦСГ-Е в 2022 году. БЕЗУСЛОВНОЕ ПОДПИСАНИЕ НАШЕЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА!!!!!!!!

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с опубликованной потребностью

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Центральный склад г. Новый Уренгой, либо на месторождение в соответствии с опубликованной потребностьюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Подписание договора в редакции ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" без принципиальных разногласий. Условия оплаты: в течении 60 к.д. с даты поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    D

    ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор___Штрафы_ЮНГ.pdf

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно перечня"

    Кол-во:

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