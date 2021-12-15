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    Главная / Торги / 2949/01.12.21/КО/Э Поставка жирных кислот талловых масел

    2949/01.12.21/КО/Э Поставка жирных кислот талловых масел

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 15:3015.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112157Дата и время окончания срока приема заявок Поставка жирных кислот талловых маселСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112157

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2949/01.12.21/КО/Э

    Наименование закупки

    2949/01.12.21/КО/Э Поставка жирных кислот талловых масел

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    01.12.2021 16:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    продление_1.pdf

    Документация_о_закупке_КО_эл.ф.__товары_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-09

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    61ism@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибрагимова Светлана Марсовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка жирных кислот талловых масел

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 15:30 GMT +315.12.2021 15:3015.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112157Дата и время окончания срока приема заявок Поставка жирных кислот талловых маселСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 07:0016.12.2021 07:0016.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112157Дата и время вскрытия заявок Поставка жирных кислот талловых маселСалават

    Подведение итогов не позднее

    03.02.2022 12:0003.02.2022 12:0003.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112157Подведение итогов не позднее Поставка жирных кислот талловых маселСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.02.202203.02.2022 12:0003.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112157Подведение итогов не позднее Поставка жирных кислот талловых маселСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка жирных кислот талловых масел

    Начальная цена

    1 665 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    20.14

    Вещества химические органические основные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка жирных кислот талловых масел"

    Кол-во:

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    Прием заявок:
    09.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    7 966 028
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
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