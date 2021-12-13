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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП112158
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
№ ЗП-12/21 на право заключения договора на поставку рулонных штор с электроприводом и системой управления для Бизнес-зала «Малевич» в Терминале С.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.12.2021 16:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260
Почтовый адрес
105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А
Контактный телефон
+7 495 788-73-62
Факс
--
Адрес электронной почты
ms.volkov@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Волков Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Рулонные шторы с электроприводом и системой управления.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112158Дата и время окончания срока приема заявок Рулонные шторы с электроприводом и системой управления.Москва
Дата и время вскрытия заявок
13.12.2021 10:0013.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112158Дата и время вскрытия заявок Рулонные шторы с электроприводом и системой управления.Москва
Подведение итогов не позднее
29.12.2021 15:0029.12.2021 15:0029.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112158Подведение итогов не позднее Рулонные шторы с электроприводом и системой управления.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Рулонные шторы с электроприводом и системой управления.
Начальная цена
10 430 461,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
Адрес местонахождения
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260
105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А
13.92.15.120
Документация лота
Кол-во: 1
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