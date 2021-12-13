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    Главная / Торги / № ЗП-12/21 на право заключения договора на поставку рулонных штор с электроприводом и системой управления для Бизнес-зала «Малевич» в Терминале С.

    № ЗП-12/21 на право заключения договора на поставку рулонных штор с электроприводом и системой управления для Бизнес-зала «Малевич» в Терминале С.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112158Дата и время окончания срока приема заявок Рулонные шторы с электроприводом и системой управления.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112158

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗП-12/21

    Наименование закупки

    № ЗП-12/21 на право заключения договора на поставку рулонных штор с электроприводом и системой управления для Бизнес-зала «Малевич» в Терминале С.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 16:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_03_22_ТКВИП.docx

    211209_Документация_ЗП_12_21_Шторы_с_изм.docx

    Извещение_о_внесении_изменений.doc

    Приложение___2_к_Техническому_заданию.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260

    Почтовый адрес

    105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А

    Контактный телефон

    +7 495 788-73-62

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ms.volkov@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Волков Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Рулонные шторы с электроприводом и системой управления.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112158Дата и время окончания срока приема заявок Рулонные шторы с электроприводом и системой управления.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2021 10:0013.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112158Дата и время вскрытия заявок Рулонные шторы с электроприводом и системой управления.Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2021 15:0029.12.2021 15:0029.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112158Подведение итогов не позднее Рулонные шторы с электроприводом и системой управления.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 15:0029.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112158Подведение итогов не позднее Рулонные шторы с электроприводом и системой управления.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Рулонные шторы с электроприводом и системой управления.

    Начальная цена

    10 430 461,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП

    Адрес местонахождения

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260

    105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А

    Классификатор ОКПД2

    13.92.15.120

    Шторы для интерьеров

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1137254/name/61e959cc104778.08251580

    20.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "10430461,00"

    Кол-во: 1

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Прием заявок:
    30.04.2021 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    2
    Регион:
    Москва
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