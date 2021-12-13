№ ЗП-12/21 на право заключения договора на поставку рулонных штор с электроприводом и системой управления для Бизнес-зала «Малевич» в Терминале С.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП112158 Уникальный номер закупки Номер закупки ЗП-12/21 Наименование закупки № ЗП-12/21 на право заключения договора на поставку рулонных штор с электроприводом и системой управления для Бизнес-зала «Малевич» в Терминале С. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП

Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП Юридический адрес 141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260 Почтовый адрес 105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А Контактный телефон +7 495 788-73-62 Факс -- Адрес электронной почты ms.volkov@svo.aero Ф.И.О. контактного лица Волков Максим Сергеевич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

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