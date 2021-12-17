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    Главная / Торги / Подписка и доставка периодических изданий для специалистов предприятия через агентства на 2022 год

    Подписка и доставка периодических изданий для специалистов предприятия через агентства на 2022 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 07:0017.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110891667Дата и время окончания срока приема заявок Подписка и доставка периодических изданий для специалистов предприятия через агентство на 2022 годг. Пермь, ул. Чернышевского,28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110891667

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    340

    Наименование закупки

    Подписка и доставка периодических изданий для специалистов предприятия через агентства на 2022 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    01.12.2021 16:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол_340.pdf

    340_от_06.12.21.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Юридический адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    Почтовый адрес

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Контактный телефон

    +7 342 201-71-52

    Факс

    +7 342 201-71-44

    Адрес электронной почты

    palyanova@novogor.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пальянова Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Подписка и доставка периодических изданий для специалистов предприятия через агентство на 2022 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 07:00 GMT +317.12.2021 07:0017.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110891667Дата и время окончания срока приема заявок Подписка и доставка периодических изданий для специалистов предприятия через агентство на 2022 годг. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 07:00GMT +317.12.2021 07:0017.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110891667Дата и время вскрытия заявок Подписка и доставка периодических изданий для специалистов предприятия через агентство на 2022 годг. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.12.202122.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110891667Дата окончания срока рассмотрения заявок Подписка и доставка периодических изданий для специалистов предприятия через агентство на 2022 годг. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2021 10:0022.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110891667Подведение итогов не позднее Подписка и доставка периодических изданий для специалистов предприятия через агентство на 2022 годг. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110891667Подведение итогов не позднее Подписка и доставка периодических изданий для специалистов предприятия через агентство на 2022 годг. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подписка и доставка периодических изданий для специалистов предприятия через агентство на 2022 год

    Начальная цена

    213 709,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    58.14

    Услуги по изданию журналов и периодических изданий

    Классификатор ОКВЭД2

    58.14

    Издание журналов и периодических изданий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1118489/name/61c2d0c7c1b165.99614165

    22.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием"

    Кол-во: 1.00000

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