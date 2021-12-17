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Номер извещения
32110891667
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Подписка и доставка периодических изданий для специалистов предприятия через агентства на 2022 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
01.12.2021 16:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
Почтовый адрес
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
Контактный телефон
+7 342 201-71-52
Факс
+7 342 201-71-44
Адрес электронной почты
palyanova@novogor.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пальянова Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Пермь, ул. Чернышевского,28
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Подписка и доставка периодических изданий для специалистов предприятия через агентство на 2022 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 07:00 GMT +317.12.2021 07:0017.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110891667Дата и время окончания срока приема заявок Подписка и доставка периодических изданий для специалистов предприятия через агентство на 2022 годг. Пермь, ул. Чернышевского,28
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 07:00GMT +317.12.2021 07:0017.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110891667Дата и время вскрытия заявок Подписка и доставка периодических изданий для специалистов предприятия через агентство на 2022 годг. Пермь, ул. Чернышевского,28
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.12.202122.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110891667Дата окончания срока рассмотрения заявок Подписка и доставка периодических изданий для специалистов предприятия через агентство на 2022 годг. Пермь, ул. Чернышевского,28
Подведение итогов не позднее
22.12.2021 10:0022.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110891667Подведение итогов не позднее Подписка и доставка периодических изданий для специалистов предприятия через агентство на 2022 годг. Пермь, ул. Чернышевского,28
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подписка и доставка периодических изданий для специалистов предприятия через агентство на 2022 год
Начальная цена
213 709,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
58.14
58.14
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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