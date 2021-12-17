Подписка и доставка периодических изданий для специалистов предприятия через агентства на 2022 год

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110891667 Уникальный номер закупки Номер закупки 340 Наименование закупки Подписка и доставка периодических изданий для специалистов предприятия через агентства на 2022 год Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья

Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье Юридический адрес 614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35 Почтовый адрес 614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28 Контактный телефон +7 342 201-71-52 Факс +7 342 201-71-44 Адрес электронной почты palyanova@novogor.perm.ru Ф.И.О. контактного лица Пальянова Екатерина Владимировна Место рассмотрения предложений г. Пермь, ул. Чернышевского,28 Закупки и тендеры Пермский край Ключевые слова:

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