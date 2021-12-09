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    Главная / Торги / МИ №313/МИ - Легковой автомобиль для нужд АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" (4444/5.2.1-705)

    МИ №313/МИ - Легковой автомобиль для нужд АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" (4444/5.2.1-705)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110891645Дата и время окончания срока приема заявок МИ №313/МИ - Легковой автомобиль для нужд Акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110891645

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    МИ №313/МИ - Легковой автомобиль для нужд АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" (4444/5.2.1-705)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    01.12.2021 16:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    313_МИ_1_821_ТСпб_15.12.2021.zip

    Документация и извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 406

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nantipina@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Антипина Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    МИ №313/МИ - Легковой автомобиль для нужд Акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.12.202117.12.2021 23:5917.12.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110891645Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №313/МИ - Легковой автомобиль для нужд Акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 23:5917.12.2021 23:5917.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110891645Подведение итогов не позднее МИ №313/МИ - Легковой автомобиль для нужд Акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 23:5917.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110891645Подведение итогов не позднее МИ №313/МИ - Легковой автомобиль для нужд Акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МИ №313/МИ - Легковой автомобиль для нужд Акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    2 289 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
    Все закупки и тендеры АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 36

    Классификатор ОКПД2

    45.11.2

    Услуги по розничной торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности в специализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    45.11.2

    Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111612/name/61b9efa360c4c8.30947930

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МИ №313/МИ - Легковой автомобиль для нужд Акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)"

    Кол-во: 1

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