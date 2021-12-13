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Номер извещения
ГП112156
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бутилированной питьевой воды (п. 170 ЗМС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
01.12.2021 16:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Почтовый адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Контактный телефон
+7 3496 37-98-72
Адрес электронной почты
Kishko.AL@yamal.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кишко Андрей Леонидович
Место рассмотрения заявок
Ноябрьск
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бутилированной питьевой воды (п. 170 ЗМС)
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 14:00 GMT +313.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112156Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бутилированной питьевой воды (п. 170 ЗМС)Ноябрьск
Текущий статус
Заключение договора
Предмет договора
Поставка бутилированной питьевой воды (п. 170 ЗМС)
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
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