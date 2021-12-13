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    Поставка бутилированной питьевой воды (п. 170 ЗМС)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112156Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бутилированной питьевой воды (п. 170 ЗМС)НоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП112156

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    170 ЗМС

    Наименование закупки

    Поставка бутилированной питьевой воды (п. 170 ЗМС)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    01.12.2021 16:15

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-98-72

    Адрес электронной почты

    Kishko.AL@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кишко Андрей Леонидович

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бутилированной питьевой воды (п. 170 ЗМС)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 14:00 GMT +313.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112156Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бутилированной питьевой воды (п. 170 ЗМС)Ноябрьск

    Текущий статус

    Заключение договора

    Предмет договора

    Поставка бутилированной питьевой воды (п. 170 ЗМС)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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