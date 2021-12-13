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    Главная / Торги / Открытый отбор организации,способной на оказание услуг по организации питания на ББС "Енисей" для нужд Дивизиона "Север" ООО "Газпромнефть-Снабжение"

    Открытый отбор организации,способной на оказание услуг по организации питания на ББС "Енисей" для нужд Дивизиона "Север" ООО "Газпромнефть-Снабжение"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009772Дата и время окончания срока приема заявок Право на заключение договора на оказание услуг по организации питания на ББС "Енисей" для нужд Дивизиона "Север" ООО "Газпромнефть-СТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП009772

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0062983-338-2021

    Наименование закупки

    Открытый отбор организации,способной на оказание услуг по организации питания на ББС "Енисей" для нужд Дивизиона "Север" ООО "Газпромнефть-Снабжение"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    01.12.2021 16:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромнефть-Снабжение
    Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение

    Юридический адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 8263

    Адрес электронной почты

    gzu_pds.TMN@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмина Олеся Геннадьевна

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право на заключение договора на оказание услуг по организации питания на ББС "Енисей" для нужд Дивизиона "Север" ООО "Газпромнефть-С

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 13:00 GMT +313.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009772Дата и время окончания срока приема заявок Право на заключение договора на оказание услуг по организации питания на ББС "Енисей" для нужд Дивизиона "Север" ООО "Газпромнефть-СТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Право на заключение договора на оказание услуг по организации питания на ББС "Енисей" для нужд Дивизиона "Север" ООО "Газпромнефть-С

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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