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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения

    Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112164Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения141091, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 27Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112164

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    01.12.2021 16:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ_ауп.docx

    Проект_договора__ТО_АУПС_.doc

    Обоснование_НМЦД.xlsx

    Протокол_ЗК_ауп.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА
    Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 499 277-37-23

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    soldatenkov.es@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Солдатенков Евгений С

    Место рассмотрения предложений

    141091, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 27

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 10:00 GMT +309.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112164Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения141091, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 27

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2021 10:0009.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112164Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения141091, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 27

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112164Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения141091, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 27

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения

    Начальная цена

    456 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с разделом 3 «Проект договора», разделом 4 «Техническое задание»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделом 3 «Проект договора», разделом 4 «Техническое задание»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделом 3 «Проект договора», разделом 4 «Техническое задание»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
    Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    80.20.10.000

    Услуги систем обеспечения безопасности

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1108865/name/61b753cf325dd2.71442417

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения"

    Кол-во: 1

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