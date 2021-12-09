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Номер извещения
ГП112164
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
01.12.2021 16:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 499 277-37-23
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
soldatenkov.es@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солдатенков Евгений С
Место рассмотрения предложений
141091, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 27
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 10:00 GMT +309.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112164Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения141091, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 27
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2021 10:0009.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112164Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения141091, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 27
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.12.202113.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112164Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения141091, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 27
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения
Начальная цена
456 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 3 «Проект договора», разделом 4 «Техническое задание»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с разделом 3 «Проект договора», разделом 4 «Техническое задание»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
80.20.10.000
Документация лота
Кол-во: 1
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