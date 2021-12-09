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    Главная / Торги / Поставка программного обеспечения

    Поставка программного обеспечения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112165Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного обеспечения141091, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 27Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112165

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка программного обеспечения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    01.12.2021 16:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Обоснование_НМЦД_ПО_3.2.2_ред2.xlsx

    ИЗВЕЩЕНИЕ_по.docx

    Проект_договора.doc

    1.1_Прил_1_ТЗ_на_ПО_3.2.2.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА
    Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 495 797-33-33 доб. 31007

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    chernyakov@niiks.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Черняков Вадим Д

    Место рассмотрения предложений

    141091, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 27

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка программного обеспечения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 10:00 GMT +309.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112165Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного обеспечения141091, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 27

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2021 10:0009.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112165Дата и время вскрытия заявок Поставка программного обеспечения141091, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 27

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112165Подведение итогов не позднее Поставка программного обеспечения141091, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 27

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка программного обеспечения

    Начальная цена

    84 470,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с разделом 3 «Проект договора», разделом 4 «Техническое задание»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделом 3 «Проект договора», разделом 4 «Техническое задание»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделом 3 «Проект договора», разделом 4 «Техническое задание»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
    Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    58.29.1

    Обеспечение программное системное на электронном носителе

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка программного обеспечения"

    Кол-во: 1

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    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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