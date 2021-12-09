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    Главная / Торги / Поставка приборов для контроля прочих физических величин

    Поставка приборов для контроля прочих физических величин

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:5909.12.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110891527Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приборов для контроля прочих физических величинПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110891527

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка приборов для контроля прочих физических величин

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    01.12.2021 16:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Документация_364_2021_МИ.docx

    Приложение_2___Техническая_часть.doc

    Извещение_364_2021_МИ.doc

    Приложение_1___Проект_договора.docx

    Протокол_итоговый_364_2021_МИ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Юридический адрес

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    Почтовый адрес

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Контактный телефон

    +7 342 218-11-83

    Факс

    +7 342 248-24-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@ugaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Газиев Артем Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка приборов для контроля прочих физических величин

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110891527Подведение итогов не позднее Поставка приборов для контроля прочих физических величинПермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка приборов для контроля прочих физических величин

    Начальная цена

    3 484 903,61

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110710/name/61b98ada10b322.87059053

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 1235.00000

    "Позиция 2"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 53.00000

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