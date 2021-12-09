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    Главная / Торги / на право заключения договора на поставку запасных частей для отопителей WEBASTO и EBERSPAHER для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    на право заключения договора на поставку запасных частей для отопителей WEBASTO и EBERSPAHER для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:3009.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110891519Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку запасных частей для отопителей WEBASTO и EBERSPAHER для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал FПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110891519

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    565

    Наименование закупки

    на право заключения договора на поставку запасных частей для отопителей WEBASTO и EBERSPAHER для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    01.12.2021 16:03

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    211201_ТК_ШХ_Приложение__1_Техническое_задание.docx

    211201_ТК_ШХ_Приложение__3_НМЦ.docx

    211201_ТК_ШХ_Приложение__2_Проект_договора.docx

    211201_ТК_ШХ_Извещение_ЗК_СМСП_зч_WEBASTO_и_EBERSPAHER.docx

    Выписка_ТК_ШХ_13.12.2021__5.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Почтовый адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 495 578-46-46 доб. 25080

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    mv.bulavin@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Булавин Максим Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на поставку запасных частей для отопителей WEBASTO и EBERSPAHER для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 11:0020.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110891519Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку запасных частей для отопителей WEBASTO и EBERSPAHER для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку запасных частей для отопителей WEBASTO и EBERSPAHER для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Начальная цена

    871 891,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    с момента подписания договора, в течение 45 календарных днейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Адрес местонахождения

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Классификатор ОКПД2

    45.31.12.000

    Услуги по оптовой торговле прочими автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Классификатор ОКВЭД2

    45.3

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111744/name/61ba2080d766d2.88445462

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями"

    Кол-во: 1.00000

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