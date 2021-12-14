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    Главная / Торги / Оказание платных медицинских услуг по проведению предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) осмотров водителей ООО «Краснодар Водоканал»

    Оказание платных медицинских услуг по проведению предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) осмотров водителей ООО «Краснодар Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110891486Дата и время окончания срока приема заявок Оказание платных медицинских услуг по проведению предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) осмотров водителей ООО «Краснодар Водоканал»КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110891486

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание платных медицинских услуг по проведению предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) осмотров водителей ООО «Краснодар Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    01.12.2021 15:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Вопрос___5_Медосмотры_водителей.pdf

    Изменения.docx

    Торгово_закупочная_документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 992-30-06

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    m.demchishina@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Демчишина Мария Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание платных медицинских услуг по проведению предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) осмотров водителей ООО «Краснодар Водоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 12:00 GMT +314.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110891486Дата и время окончания срока приема заявок Оказание платных медицинских услуг по проведению предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) осмотров водителей ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 12:0014.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110891486Дата и время вскрытия заявок Оказание платных медицинских услуг по проведению предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) осмотров водителей ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    01.02.2022 12:0001.02.2022 12:0001.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110891486Подведение итогов не позднее Оказание платных медицинских услуг по проведению предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) осмотров водителей ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.02.202201.02.2022 12:0001.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110891486Подведение итогов не позднее Оказание платных медицинских услуг по проведению предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) осмотров водителей ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание платных медицинских услуг по проведению предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) осмотров водителей ООО «Краснодар Водоканал»

    Начальная цена

    2 212 082,82

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    86

    Услуги в области здравоохранения

    Классификатор ОКВЭД2

    86

    Деятельность в области здравоохранения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1121361/name/61c576b30eba56.89268505

    24.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание платных медицинских услуг по проведению предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) осмотров водителей ООО «Краснодар Водоканал»"

    Кол-во:

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    Прием заявок:
    18.04.2018 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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