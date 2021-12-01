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    Главная / Торги / Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению

    Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарьEurope/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110891769Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по водоснабжению и водоотведениюАстраханьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110891769

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    59/12.21/БЗ

    Наименование закупки

    Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Безальтернативная закупка

    Дата публикации

    01.12.2021 16:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение_059.docx

    Приложение_1.pdf

    Приложение_2.pdf

    Приложение_3.pdf

    Приложение_4.pdf

    Приложение_5.pdf

    Проект_договора.pdf

    Протокол_59.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Астрахань
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Астрахань

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, площадь Шаумяна, 2

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, площадь Шаумяна, 2

    Контактный телефон

    +7 8512 44-42-05

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    AHO10@astrg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мухина Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Астрахань

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.12.202101.12.2021 16:0001.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110891769Подведение итогов не позднее Оказание услуг по водоснабжению и водоотведениюАстрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению

    Начальная цена

    800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно договору

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно договоруРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно договору

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Астрахань
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Астрахань

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, площадь Шаумяна, 2

    Классификатор ОКПД2

    36.00

    Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению

    Классификатор ОКВЭД2

    36.00

    Забор, очистка и распределение воды

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1098356/name/61a85e84afb896.87279012

    02.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Забор, очистка и распределение воды"

    Кол-во: 1.00000

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