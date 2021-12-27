www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110894436
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка медицинских иммунобиологических препаратов (вакцин)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
02.12.2021 11:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО,
Почтовый адрес
108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО,
Контактный телефон
+7 499 143-14-87
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@medcity.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воробьева Марина Викторовна
Место рассмотрения предложений
г.Москва, Ломоносовский пр-т, д.43
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка медицинских иммунобиологических препаратов (вакцин)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.12.2021 09:00 GMT +327.12.2021 09:0027.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894436Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинских иммунобиологических препаратов (вакцин)г.Москва, Ломоносовский пр-т, д.43
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.12.2021 09:0028.12.2021 09:0028.12.2021 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110894436Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка медицинских иммунобиологических препаратов (вакцин)г.Москва, Ломоносовский пр-т, д.43
Дата и время проведения
29.12.2021 10:0029.12.2021 10:0029.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110894436Дата и время проведения Поставка медицинских иммунобиологических препаратов (вакцин)г.Москва, Ломоносовский пр-т, д.43
Подведение итогов не позднее
29.12.2021 15:0029.12.2021 15:0029.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894436Подведение итогов не позднее Поставка медицинских иммунобиологических препаратов (вакцин)г.Москва, Ломоносовский пр-т, д.43
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медицинских иммунобиологических препаратов (вакцин)
Начальная цена
1 450 518,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
936 ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
121069, г. Москва, Скатертный переулок, д. 10-12, стр. 1 (в рабочие дни).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
Все закупки и тендеры ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
Адрес местонахождения
108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО,
21.20.21
21.20
Документация лота
Кол-во: 936.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.