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    Главная / Торги / Поставка медицинских иммунобиологических препаратов (вакцин)

    Поставка медицинских иммунобиологических препаратов (вакцин)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2021 09:0027.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894436Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинских иммунобиологических препаратов (вакцин)г.Москва, Ломоносовский пр-т, д.43Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110894436

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    959

    Наименование закупки

    Поставка медицинских иммунобиологических препаратов (вакцин)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    02.12.2021 11:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_94эа_21_2_от_27.12.21.pdf

    АД_вакцины_94эа_21_ред.2.docx

    Изменения_17.12.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

    Юридический адрес

    108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО,

    Почтовый адрес

    108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО,

    Контактный телефон

    +7 499 143-14-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@medcity.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воробьева Марина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва, Ломоносовский пр-т, д.43

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка медицинских иммунобиологических препаратов (вакцин)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.12.2021 09:00 GMT +327.12.2021 09:0027.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894436Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинских иммунобиологических препаратов (вакцин)г.Москва, Ломоносовский пр-т, д.43

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.12.2021 09:0028.12.2021 09:0028.12.2021 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110894436Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка медицинских иммунобиологических препаратов (вакцин)г.Москва, Ломоносовский пр-т, д.43

    Дата и время проведения

    29.12.2021 10:0029.12.2021 10:0029.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110894436Дата и время проведения Поставка медицинских иммунобиологических препаратов (вакцин)г.Москва, Ломоносовский пр-т, д.43

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2021 15:0029.12.2021 15:0029.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894436Подведение итогов не позднее Поставка медицинских иммунобиологических препаратов (вакцин)г.Москва, Ломоносовский пр-т, д.43

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 15:0029.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894436Подведение итогов не позднее Поставка медицинских иммунобиологических препаратов (вакцин)г.Москва, Ломоносовский пр-т, д.43

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинских иммунобиологических препаратов (вакцин)

    Начальная цена

    1 450 518,19

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    936 ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    121069, г. Москва, Скатертный переулок, д. 10-12, стр. 1 (в рабочие дни).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара партиями с даты заключение договора по 31.12.2022 г., в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения заявки Заказчика.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
    Все закупки и тендеры ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

    Адрес местонахождения

    108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО,

    Классификатор ОКПД2

    21.20.21

    Сыворотки и вакцины

    Классификатор ОКВЭД2

    21.20

    Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1125156/name/61cb1ca70fe290.37118128

    28.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

    Кол-во: 936.00000

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