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    Главная / Торги / Поставка рекламной продукции

    Поставка рекламной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112167Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рекламной продукции141091, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 27Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112167

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка рекламной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    01.12.2021 16:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ_реклама.docx

    Проект_Договора.doc

    Обоснование_НМЦД.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА
    Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 499 277-37-23

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    soldatenkov.es@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Солдатенков Евгений С

    Место рассмотрения предложений

    141091, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 27

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка рекламной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 10:00 GMT +309.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112167Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рекламной продукции141091, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 27

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2021 10:0009.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112167Дата и время вскрытия заявок Поставка рекламной продукции141091, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 27

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112167Подведение итогов не позднее Поставка рекламной продукции141091, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 27

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка рекламной продукции

    Начальная цена

    279 054,89

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с разделом 3 «Проект договора», разделом 4 «Техническое задание»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделом 3 «Проект договора», разделом 4 «Техническое задание»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделом 3 «Проект договора», разделом 4 «Техническое задание»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
    Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    73.11.11.000

    Набор рекламных услуг полный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка рекламной продукции"

    Кол-во: 1

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    590349
    Закупки корпоративных заказчиков
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    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    271 010
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
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