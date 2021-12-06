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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП112147
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
5885 Бетон (Геленджик)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.12.2021 15:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 258-94-58
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
o.mirzaeva@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Мирзаева Оксана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бетонных смесей на объект строительства "Морской порт Геленджик".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.12.2021 16:00 GMT +306.12.2021 16:0006.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112147Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бетонных смесей на объект строительства "Морской порт Геленджик".Москва
Дата и время вскрытия заявок
06.12.2021 16:0006.12.2021 16:0006.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112147Дата и время вскрытия заявок Поставка бетонных смесей на объект строительства "Морской порт Геленджик".Москва
Подведение итогов не позднее
27.12.2021 17:0027.12.2021 17:0027.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112147Подведение итогов не позднее Поставка бетонных смесей на объект строительства "Морской порт Геленджик".Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бетонных смесей на объект строительства "Морской порт Геленджик".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией. По вопросам регистрации на ЭТП ГПБ: 8 (495) 150-06-61, доб. 1041, 8 (495) 150-06-61 доб. 5000
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
23.64
23
23.64.1
23.63
Документация лота
Кол-во:
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