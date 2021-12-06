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    Главная / Торги / 5885 Бетон (Геленджик)

    5885 Бетон (Геленджик)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 16:0006.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112147Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бетонных смесей на объект строительства "Морской порт Геленджик".МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112147

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    5885 Бетон (Геленджик)

    Наименование закупки

    5885 Бетон (Геленджик)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 15:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Анкета_участника_новая.docx

    Договор_Гелендик_поставка_с_казн.сопр..docx

    Оформление_документации.doc

    Согласие_с_договором.docx

    Спецификация_5885_73_Геленджик__Бетон_.xls

    Список_документов_направляемых_участниками__МТР_Оборуд_.xlsx

    ТЗ_на_поставку_бетона.pdf

    Условия_предоставления_обеспечения_ТМЦ_услуги.docx

    ГП112147_Protocol_Итог.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 258-94-58

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    o.mirzaeva@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Мирзаева Оксана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бетонных смесей на объект строительства "Морской порт Геленджик".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.12.2021 16:00 GMT +306.12.2021 16:0006.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112147Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бетонных смесей на объект строительства "Морской порт Геленджик".Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    06.12.2021 16:0006.12.2021 16:0006.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112147Дата и время вскрытия заявок Поставка бетонных смесей на объект строительства "Морской порт Геленджик".Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2021 17:0027.12.2021 17:0027.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112147Подведение итогов не позднее Поставка бетонных смесей на объект строительства "Морской порт Геленджик".Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 17:0027.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112147Подведение итогов не позднее Поставка бетонных смесей на объект строительства "Морской порт Геленджик".Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бетонных смесей на объект строительства "Морской порт Геленджик".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией. По вопросам регистрации на ЭТП ГПБ: 8 (495) 150-06-61, доб. 1041, 8 (495) 150-06-61 доб. 5000

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    23.64

    Смеси и растворы строительные

    23

    Продукты минеральные неметаллические прочие

    23.64.1

    Смеси и растворы строительные

    23.63

    Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1115822/name/61c038e048eed0.82209159

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "В соответствии со спецификацией"

    Кол-во:

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