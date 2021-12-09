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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110891361
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор в электронной форме №ЭКО-74-2021 на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению доступа в сеть Интернет для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
01.12.2021 15:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,
Почтовый адрес
173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2
Контактный телефон
+7 8162 62-56-47
Факс
+7 8162 62-48-58
Адрес электронной почты
post@oblgas.natm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Великий Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление услуг доступа в Интернет
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление услуг доступа в Интернет
Начальная цена
923 470,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,
173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2
61.10.4
61.10
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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