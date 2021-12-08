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    Главная / Торги / Проволока сварочная

    Проволока сварочная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 11:0008.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009787Дата и время окончания срока приема заявок Проволока сварочнаяЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009787

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1068

    Наименование закупки

    Проволока сварочная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 18:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОГОВОР поставки типовой рамочный.docx

    Приложение №2_Уставные и бухгалтерские документы.docx

    Приложение №3_Справка об опыте работы.docx

    Приложение №4 Свидетельство изготовителя.docx

    Извещение о проведении закупки.docx

    Приложение №1_Заявка на участие в закупке.docx

    АП009787_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-57-60

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мироненко Надежда Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проволока сварочная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 11:00 GMT +308.12.2021 11:0008.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009787Дата и время окончания срока приема заявок Проволока сварочнаяЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 15:0030.12.2021 15:0030.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009787Подведение итогов не позднее Проволока сварочнаяЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 15:0030.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009787Подведение итогов не позднее Проволока сварочнаяЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проволока сварочная

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1124553/name/61cae572e1eda8.85834797

    28.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПРОВОЛОКА; Св-08Х20Н9Г7Т; (НАКС); 1,2; ГОСТ 2246-70"

    Кол-во: 1150.371

    "Позиция 2"

    "ПРОВОЛОКА СВАР.; Св-08Х3Г2СМ; 3; ГОСТ 2246-70"

    Кол-во: 1404

    "Позиция 3"

    "ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ; Св-10Г2; (НАКС); 3; ГОСТ 2246-70"

    Кол-во: 11813.02

    "Позиция 4"

    "ПРОВОЛОКА; Св-07Х19Н10Б; (НАКС); 1,2; ГОСТ 2246-70"

    Кол-во: 43.017

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