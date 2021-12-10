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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110891176
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка коммутатора
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
01.12.2021 15:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
356720, Российская Федерация, Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Дивное, О.Кошевого, 190
Почтовый адрес
356720, Российская Федерация, Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Дивное, О.Кошевого, 190
Контактный телефон
+7 86555 5-16-84
Факс
Адрес электронной почты
divraigaz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волохов Виталий Викторович
Место рассмотрения предложений
Апанасенковский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка коммутатора
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка коммутатора
Начальная цена
199 992,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АПАНАСЕНКИРАЙГАЗ
Все закупки и тендеры АО АПАНАСЕНКИРАЙГАЗ
Адрес местонахождения
356720, Российская Федерация, Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Дивное, О.Кошевого, 190
26.30
26.30
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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