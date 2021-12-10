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    Главная / Торги / Поставка коммутатора

    Поставка коммутатора

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 11:5910.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110891176Дата и время окончания срока приема заявок Поставка коммутатораАпанасенковский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110891176

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка коммутатора

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    01.12.2021 15:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.doc

    Расчет_НМЦ_в_закупку.xlsx

    Проект_договора.doc

    Извещение.docx

    Техническое_задание.docx

    Форма_приложения_к_Письму_о_подаче_заявки_Коммерческое_предложение.xlsx

    Апанасенкирайгаз_протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АПАНАСЕНКИРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО АПАНАСЕНКИРАЙГАЗ

    Юридический адрес

    356720, Российская Федерация, Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Дивное, О.Кошевого, 190

    Почтовый адрес

    356720, Российская Федерация, Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Дивное, О.Кошевого, 190

    Контактный телефон

    +7 86555 5-16-84

    Факс

    Адрес электронной почты

    divraigaz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Волохов Виталий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Апанасенковский район

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка коммутатора

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 15:0014.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110891176Подведение итогов не позднее Поставка коммутатораАпанасенковский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка коммутатора

    Начальная цена

    199 992,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АПАНАСЕНКИРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО АПАНАСЕНКИРАЙГАЗ

    Адрес местонахождения

    356720, Российская Федерация, Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Дивное, О.Кошевого, 190

    Классификатор ОКПД2

    26.30

    Оборудование коммуникационное

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110144/name/61b888fed0aa77.54895911

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство коммуникационного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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