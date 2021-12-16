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    Главная / Торги / Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по организации доставки грузов

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по организации доставки грузов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 11:0016.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009765Дата и время окончания срока приема заявок Организация услуг доставки грузовСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009765

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0083772-501-2021

    Наименование закупки

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по организации доставки грузов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    01.12.2021 15:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИННОВАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИННОВАЦИИ

    Юридический адрес

    197350, Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги вн. тер. г., в Каменку дор, д. 74, литера а, помещ. часть помещ. 1-н, ком. 344

    Почтовый адрес

    197350, Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги вн. тер. г., в Каменку дор, д. 74, литера а, помещ. часть помещ. 1-н, ком. 344

    Контактный телефон

    +7 812 448-00-51 доб. 27086

    Факс

    Адрес электронной почты

    Guzova.EN@tmn.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гузова Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Организация услуг доставки грузов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.01.202230.01.2022 11:0030.01.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009765Подведение итогов не позднее Организация услуг доставки грузовСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Организация услуг доставки грузов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМНЕФТЬ - ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИННОВАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИННОВАЦИИ

    Адрес местонахождения

    197350, Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги вн. тер. г., в Каменку дор, д. 74, литера а, помещ. часть помещ. 1-н, ком. 344

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Организация услуг доставки грузов"

    Кол-во: 0

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