Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Звукоизлучатель PAX20-15, линза красная, 230В АС; ф."Pfannenberg"

    Звукоизлучатель PAX20-15, линза красная, 230В АС; ф."Pfannenberg"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 11:0007.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009766Дата и время окончания срока приема заявок Звукоизлучатель PAX20-15, линза красная, 230В АС; ф."Pfannenberg"ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009766

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1067

    Наименование закупки

    Звукоизлучатель PAX20-15, линза красная, 230В АС; ф."Pfannenberg"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    01.12.2021 15:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №1_Заявка на участие в закупке.docx

    ДОГОВОР поставки типовой рамочный.docx

    Приложение №2_Уставные и бухгалтерские документы.docx

    Приложение №3_Справка об опыте работы.docx

    Приложение №4 Свидетельство изготовителя.docx

    Извещение о проведении закупки.docx

    АП009766_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-58-86

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Акимцев Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Звукоизлучатель PAX20-15, линза красная, 230В АС; ф."Pfannenberg"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.12.2021 11:00 GMT +307.12.2021 11:0007.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009766Дата и время окончания срока приема заявок Звукоизлучатель PAX20-15, линза красная, 230В АС; ф."Pfannenberg"Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    07.12.2021 11:0007.12.2021 11:0007.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП009766Дата и время вскрытия заявок Звукоизлучатель PAX20-15, линза красная, 230В АС; ф."Pfannenberg"Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202221.01.2022 15:0021.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009766Подведение итогов не позднее Звукоизлучатель PAX20-15, линза красная, 230В АС; ф."Pfannenberg"Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Звукоизлучатель PAX20-15, линза красная, 230В АС; ф."Pfannenberg"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1129151/name/61dbd4b5b67ae7.80449892

    10.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЗВУКОИЗЛУЧАТЕЛЬ; PAX20-15,; линза красная,; 230В АС; ф."Pfannenberg" (08807030724)"

    Кол-во: 10

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП213743
    Поставка «Узел контроля коррозии» для нужд ОАО «Ямал СПГ».
    Поставка «Узел контроля коррозии» для нужд ОАО «Ямал СПГ».
    589070
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО КБ УБРИР
    Запрос предложений № ГП225264
    2022/06 Тендер на поставку лицензий и сертификатов расширенной поддержки
    2022/06 Тендер на поставку лицензий и сертификатов расширенной поддержки
    590609
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    СФЕРА
    Запрос предложений № ГП237412
    38 Система отображения видеоинформации СКК Петербургский
    38 Система отображения видеоинформации СКК Петербургский
    594398
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО КБ УБРИР
    Запрос предложений № ГП237357
    2022/13 Тендер на приобретение лицензий
    2022/13 Тендер на приобретение лицензий
    594272
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО КБ УБРИР
    Запрос предложений № ГП225777
    2022/04 Тендер на поставку оборудования для модернизации сервера для БД Oracle
    2022/04 Тендер на поставку оборудования для модернизации сервера для БД Oracle
    592318
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО КБ УБРИР
    Попозиционная № ГП225619
    2022/07 Тендер на поставку сервера для системы виртуализации
    2022/07 Тендер на поставку сервера для системы виртуализации
    591787
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Запрос предложений № ГП237113
    «Поставка оборудования (ноутбуки) ГК «ЮТэйр».
    «Поставка оборудования (ноутбуки) ГК «ЮТэйр».
    593358
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237053
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, производственная зона, район СТ «Урожай». Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу:...
    593204
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 568 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:07
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить