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Номер извещения
АП009793
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Кабина управления крана эстакады г/п 350(190)/32т по 10320.23.365 ИТТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.12.2021 19:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-53-51
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Криницына Ксения Владимировна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Кабина управления крана эстакады г/п 350(190)/32т по 10320.23.365 ИТТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 11:00 GMT +317.12.2021 11:0017.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009793Дата и время окончания срока приема заявок Кабина управления крана эстакады г/п 350(190)/32т по 10320.23.365 ИТТЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 11:0017.12.2021 11:0017.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП009793Дата и время вскрытия заявок Кабина управления крана эстакады г/п 350(190)/32т по 10320.23.365 ИТТЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
20.01.2022 22:0020.01.2022 22:0020.01.2022 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009793Подведение итогов не позднее Кабина управления крана эстакады г/п 350(190)/32т по 10320.23.365 ИТТЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабина управления крана эстакады г/п 350(190)/32т по 10320.23.365 ИТТ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
28
Документация лота
Кол-во: 2
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