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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110891366
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по поставке, монтажу и пуско-наладочным работам программо-аппаратного комплекса "Система электронной очереди"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме (конкурентный)
Дата публикации
01.12.2021 15:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185035, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ГОГОЛЯ (ЦЕНТР Р-Н), ДОМ 60, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 14
Почтовый адрес
185005, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ВАРЛАМОВА (ГОЛИКОВКА Р-Н), 9
Контактный телефон
+7 8142 59-21-62
Факс
Адрес электронной почты
o2.kuznetsova@rks.karelia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Ольга Викторовна
Место рассмотрения предложений
г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 60
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по поставке, монтажу и пуско-наладочным работам программо-аппаратного комплекса "Система электронной очереди"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по поставке, монтажу и пуско-наладочным работам программо-аппаратного комплекса "Система электронной очереди"
Начальная цена
477 545,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
185035, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ГОГОЛЯ (ЦЕНТР Р-Н), ДОМ 60, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 14
185005, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ВАРЛАМОВА (ГОЛИКОВКА Р-Н), 9
62.0
62
Документация лота
Кол-во:
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