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    Главная / Торги / Услуги по поставке, монтажу и пуско-наладочным работам программо-аппаратного комплекса "Система электронной очереди"

    Услуги по поставке, монтажу и пуско-наладочным работам программо-аппаратного комплекса "Система электронной очереди"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110891366Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по поставке, монтажу и пуско-наладочным работам программо-аппаратного комплекса "Система электронной очереди"г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 60Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110891366

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по поставке, монтажу и пуско-наладочным работам программо-аппаратного комплекса "Система электронной очереди"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме (конкурентный)

    Дата публикации

    01.12.2021 15:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная_документация_КРЦ_К_4_2021.rar

    Конкурсная_документация_КРЦ_К_4_2021_1.rar

    Протокол_4_3_итоговый_28_12_2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА ПЕТРОЗАВОДСКА
    Все закупки и тендеры КРЦ

    Юридический адрес

    185035, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ГОГОЛЯ (ЦЕНТР Р-Н), ДОМ 60, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 14

    Почтовый адрес

    185005, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ВАРЛАМОВА (ГОЛИКОВКА Р-Н), 9

    Контактный телефон

    +7 8142 59-21-62

    Факс

    Адрес электронной почты

    o2.kuznetsova@rks.karelia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 60

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по поставке, монтажу и пуско-наладочным работам программо-аппаратного комплекса "Система электронной очереди"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 17:0028.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110891366Подведение итогов не позднее Услуги по поставке, монтажу и пуско-наладочным работам программо-аппаратного комплекса "Система электронной очереди"г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 60

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по поставке, монтажу и пуско-наладочным работам программо-аппаратного комплекса "Система электронной очереди"

    Начальная цена

    477 545,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРЦ
    Все закупки и тендеры КРЦ

    Адрес местонахождения

    185035, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ГОГОЛЯ (ЦЕНТР Р-Н), ДОМ 60, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 14

    185005, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ВАРЛАМОВА (ГОЛИКОВКА Р-Н), 9

    Классификатор ОКПД2

    62.0

    Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    62

    Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1124340/name/61cad520120a48.87467409

    28.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги"

    Кол-во:

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