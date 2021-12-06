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Номер извещения
АП009763
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка хозяйственных товаров на объект строительства «Этап 6.9.1 Лупинги МГ Сила Сибири» для нужд АО «СТНГ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
01.12.2021 15:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 2679
Факс
--
Адрес электронной почты
k.popova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Ксения Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хозяйственных товаров на объект строительства «Этап 6.9.1 Лупинги МГ Сила Сибири» для нужд АО «СТНГ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.12.2021 16:00 GMT +306.12.2021 16:0006.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009763Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров на объект строительства «Этап 6.9.1 Лупинги МГ Сила Сибири» для нужд АО «СТНГ»Москва
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009763Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров на объект строительства «Этап 6.9.1 Лупинги МГ Сила Сибири» для нужд АО «СТНГ»Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозяйственных товаров на объект строительства «Этап 6.9.1 Лупинги МГ Сила Сибири» для нужд АО «СТНГ»
Начальная цена
3 492 861,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
17.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 100
Кол-во: 2
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 300
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 300
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 40
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 30
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Кол-во: 30
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Кол-во: 50
Кол-во: 2000
Кол-во: 5000
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
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Кол-во: 200
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Кол-во: 100
Кол-во: 250
Кол-во: 500
Кол-во: 100
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 60
Кол-во: 30
Кол-во: 50
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