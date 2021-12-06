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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров на объект строительства «Этап 6.9.1 Лупинги МГ Сила Сибири» для нужд АО «СТНГ»

    Поставка хозяйственных товаров на объект строительства «Этап 6.9.1 Лупинги МГ Сила Сибири» для нужд АО «СТНГ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 16:0006.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009763Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров на объект строительства «Этап 6.9.1 Лупинги МГ Сила Сибири» для нужд АО «СТНГ»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009763

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров на объект строительства «Этап 6.9.1 Лупинги МГ Сила Сибири» для нужд АО «СТНГ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 15:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма ТКП.XLSX

    Документация_запроса_цен.doc

    Форма_Договора_АО_СТНГ_с_ОБС.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 2679

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    k.popova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Ксения Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственных товаров на объект строительства «Этап 6.9.1 Лупинги МГ Сила Сибири» для нужд АО «СТНГ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.12.2021 16:00 GMT +306.12.2021 16:0006.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009763Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров на объект строительства «Этап 6.9.1 Лупинги МГ Сила Сибири» для нужд АО «СТНГ»Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009763Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров на объект строительства «Этап 6.9.1 Лупинги МГ Сила Сибири» для нужд АО «СТНГ»Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009763Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров на объект строительства «Этап 6.9.1 Лупинги МГ Сила Сибири» для нужд АО «СТНГ»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров на объект строительства «Этап 6.9.1 Лупинги МГ Сила Сибири» для нужд АО «СТНГ»

    Начальная цена

    3 492 861,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    17.22

    Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Молния 100 см тракт №5 литая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Бегунок для молнии №5 трактор"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Молния 100 см тракт №8 разъемная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Бегунок (слайдер) №8"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Нитки швейные №45 армированные 2500м белый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Нитки швейные №45 армированные 2500м черный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Нитки швейные №45 армированные 2500м темно-синий"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Нитки швейные №45 армированные 2500м бежевый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Войлок технический грубошерстный 20мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Лента оградительная 75мм х 250м 35мкм PROCONNECT"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Скотч армированный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Пленка пищевая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Скотч армированный 50мм х 50м водостойкий"

    Кол-во: 300

    "Позиция 14"

    "Полка угловая трехярусная для ванной комнаты нержавеющая сталь"

    Кол-во: 30

    "Позиция 15"

    "Вантуз"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Ковш пластиковый 1л с ручкой"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Ковш в баню оцинкованный с деревянной ручкой 1,5л"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Веник хозяйственный"

    Кол-во: 300

    "Позиция 19"

    "Совок для мусора (пластиковый)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Корзина для мусора"

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "Ведро оцинкованное 10л."

    Кол-во: 60

    "Позиция 22"

    "Ведро пластиковое 12л"

    Кол-во: 60

    "Позиция 23"

    "Таз оцинкованный 13л овал"

    Кол-во: 30

    "Позиция 24"

    "Ёршик д/унитаза со стаканом"

    Кол-во: 50

    "Позиция 25"

    "Зеркало 50х60см"

    Кол-во: 40

    "Позиция 26"

    "Плечики для одежды"

    Кол-во: 100

    "Позиция 27"

    "Дорожка 0,9м щетинистая грязезащитная рулон"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "Коврик противоскользящий 540х540мм для душевых поддонов"

    Кол-во: 30

    "Позиция 29"

    "Шторка для душа"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "Таз пластмассовый (30л)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 31"

    "Таблетка обеззараживающая Акватабс 1упак/60шт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 32"

    "Таблетка Део-Хлор №300"

    Кол-во: 50

    "Позиция 33"

    "Бумага туалетная Zeva"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 34"

    "Бумага туалетная"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 35"

    "Мыло туалетное Весна"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 36"

    "Мешок для мусора 50л"

    Кол-во: 500

    "Позиция 37"

    "Мешок для мусора 120л"

    Кол-во: 200

    "Позиция 38"

    "Доместос 1л"

    Кол-во: 200

    "Позиция 39"

    "Мыло жидкое 0,4-0,5л с дозатором"

    Кол-во: 500

    "Позиция 40"

    "Мыло хозяйственное 72% 400гр."

    Кол-во: 500

    "Позиция 41"

    "Перчатки латексные прочные р.S"

    Кол-во: 500

    "Позиция 42"

    "Губка для мытья посуды ХОЗЯЮШКА МИЛА MAXI 5 шт/уп, 93*65*30"

    Кол-во: 500

    "Позиция 43"

    "Порошок стиральный Ariel/ МИФ"

    Кол-во: 500

    "Позиция 44"

    "Кондиционер для белья Ленор 1л"

    Кол-во: 200

    "Позиция 45"

    "Салфетка из микрофибры"

    Кол-во: 200

    "Позиция 46"

    "Тряпка для пола 60х80 хлопок серая"

    Кол-во: 200

    "Позиция 47"

    "Средство для удаления известкового налёта и ржавчины CILIT BANG (750 мл)."

    Кол-во: 100

    "Позиция 48"

    "Средство чистящее Пемолюкс"

    Кол-во: 300

    "Позиция 49"

    "Средство для мытья посуды FAIRY 500мл"

    Кол-во: 500

    "Позиция 50"

    "Средство для смягчения воды Calgon гель 0,750л"

    Кол-во: 500

    "Позиция 51"

    "Средство для чистки душевых кабин Баги Акрилан спрей"

    Кол-во: 300

    "Позиция 52"

    "Средство для стекол МИСТЕР МУСКУЛ с нашатырн.спиртом (зеленый) 500мл 12"

    Кол-во: 100

    "Позиция 53"

    "Средство для сантехники САНОКС гель 750мл"

    Кол-во: 500

    "Позиция 54"

    "Освежитель воздуха"

    Кол-во: 250

    "Позиция 55"

    "Белизна-гель 1л"

    Кол-во: 500

    "Позиция 56"

    "Щетка металлическая для посуды"

    Кол-во: 500

    "Позиция 57"

    "Мешок для мусора 180л"

    Кол-во: 200

    "Позиция 58"

    "Средство чистящее Bref в бочок"

    Кол-во: 300

    "Позиция 59"

    "Полотенца бумажные"

    Кол-во: 100

    "Позиция 60"

    "Салфетки бумажные"

    Кол-во: 200

    "Позиция 61"

    "Средство для стирки Ника Люкс 5л"

    Кол-во: 300

    "Позиция 62"

    "Мыло хозяйственное жидкое 5л"

    Кол-во: 300

    "Позиция 63"

    "Средство моющее Чистин гель 1л"

    Кол-во: 500

    "Позиция 64"

    "Средство для прочистки труб Тирет Турбо 1л гель"

    Кол-во: 500

    "Позиция 65"

    "Средство от плесени BIMOLD 1л"

    Кол-во: 200

    "Позиция 66"

    "Средство для стирки TIDE гель-концентрат 1,235л"

    Кол-во: 100

    "Позиция 67"

    "Кондиционер для белья Vernel Supreme 600мл"

    Кол-во: 100

    "Позиция 68"

    "Средство для стирки Санита крем сила белого 600гр"

    Кол-во: 250

    "Позиция 69"

    "Порошок стиральный для ручной стирки Пемос 350гр"

    Кол-во: 500

    "Позиция 70"

    "Емкость для воды (50л)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 71"

    "Емкость для воды 1000л пластик"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "Емкость для воды 500л пластик"

    Кол-во: 5

    "Позиция 73"

    "Бак 2000л горловина 500мм прямоугольный полиэтиленовый для систем водоснабжения"

    Кол-во: 3

    "Позиция 74"

    "Шпингалет"

    Кол-во: 60

    "Позиция 75"

    "Лопата снеговая"

    Кол-во: 30

    "Позиция 76"

    "Кран шаровый х 15 на умывальник"

    Кол-во: 50

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