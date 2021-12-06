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    Главная / Торги / Поставка фундаментных болтов (Обустройство Чаяндинского НГКМ Этап 3.1.) для нужд АО «СТНГ».

    Поставка фундаментных болтов (Обустройство Чаяндинского НГКМ Этап 3.1.) для нужд АО «СТНГ».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 16:0006.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009762Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фундаментных болтов (Обустройство Чаяндинского НГКМ Этап 3.1.) для нужд АО «СТНГ».Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009762

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фундаментных болтов (Обустройство Чаяндинского НГКМ Этап 3.1.) для нужд АО «СТНГ».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 15:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3. Документация_открытого_запроса_цен (2).docx

    6. Проет Договор поставки с ОБС.zip

    5. Проет Договор поставки без ОБС.zip

    2. Приложение_Форма ТКП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 941-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    m.remizova@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ремизова Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фундаментных болтов (Обустройство Чаяндинского НГКМ Этап 3.1.) для нужд АО «СТНГ».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.12.2021 16:00 GMT +306.12.2021 16:0006.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009762Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фундаментных болтов (Обустройство Чаяндинского НГКМ Этап 3.1.) для нужд АО «СТНГ».Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009762Подведение итогов не позднее Поставка фундаментных болтов (Обустройство Чаяндинского НГКМ Этап 3.1.) для нужд АО «СТНГ».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009762Подведение итогов не позднее Поставка фундаментных болтов (Обустройство Чаяндинского НГКМ Этап 3.1.) для нужд АО «СТНГ».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фундаментных болтов (Обустройство Чаяндинского НГКМ Этап 3.1.) для нужд АО «СТНГ».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    25.94

    Изделия крепежные и винты крепежные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт М24х75 10.9 ХЛ 40Х"Селект" ГОСТ Р 52643...52646-2006"

    Кол-во: 1360

    "Позиция 2"

    "Гайка М24.10 40Х"Селект" ГОСТ Р 52643...52646-2006"

    Кол-во: 1360

    "Позиция 3"

    "Шайба 2-24 40Х"Селект" ГОСТ Р 52643...52646-2006"

    Кол-во: 2720

    "Позиция 4"

    "Болт М24х80 10.9 ХЛ 40Х"Селект" ГОСТ Р 52643...52646-2006"

    Кол-во: 3540

    "Позиция 5"

    "Гайка М24.10 40Х"Селект" ГОСТ Р 52643...52646-2006"

    Кол-во: 3540

    "Позиция 6"

    "Шайба 2-24 40Х"Селект" ГОСТ Р 52643...52646-2006"

    Кол-во: 7080

    "Позиция 7"

    "Болт М24х120 10.9 ХЛ 40Х"Селект" ГОСТ Р 52643...52646-2006"

    Кол-во: 105

    "Позиция 8"

    "Гайка М24.10 40Х"Селект" ГОСТ Р 52643...52646-2006"

    Кол-во: 105

    "Позиция 9"

    "Шайба 2-24 40Х"Селект" ГОСТ Р 52643...52646-2006"

    Кол-во: 210

    "Позиция 10"

    "Болт М24х140 10.9 ХЛ 40Х"Селект" ГОСТ Р 52643...52646-2006"

    Кол-во: 370

    "Позиция 11"

    "Гайка М24.10 40Х"Селект" ГОСТ Р 52643...52646-2006"

    Кол-во: 370

    "Позиция 12"

    "Шайба 2-24 40Х"Селект" ГОСТ Р 52643...52646-2006"

    Кол-во: 740

    "Позиция 13"

    "Болт М24х70 10.9 ХЛ 40Х"Селект" ГОСТ Р 52643...52646-2006"

    Кол-во: 17

    "Позиция 14"

    "Гайка М24.10 40Х"Селект" ГОСТ Р 52643...52646-2006"

    Кол-во: 17

    "Позиция 15"

    "Шайба 2-24 40Х"Селект" ГОСТ Р 52643...52646-2006"

    Кол-во: 34

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