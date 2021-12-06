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Номер извещения
АП009762
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка фундаментных болтов (Обустройство Чаяндинского НГКМ Этап 3.1.) для нужд АО «СТНГ».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
01.12.2021 15:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 941-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
m.remizova@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ремизова Марина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка фундаментных болтов (Обустройство Чаяндинского НГКМ Этап 3.1.) для нужд АО «СТНГ».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.12.2021 16:00 GMT +306.12.2021 16:0006.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009762Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фундаментных болтов (Обустройство Чаяндинского НГКМ Этап 3.1.) для нужд АО «СТНГ».Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009762Подведение итогов не позднее Поставка фундаментных болтов (Обустройство Чаяндинского НГКМ Этап 3.1.) для нужд АО «СТНГ».Санкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фундаментных болтов (Обустройство Чаяндинского НГКМ Этап 3.1.) для нужд АО «СТНГ».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
25.94
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1360
Кол-во: 1360
Кол-во: 2720
Кол-во: 3540
Кол-во: 3540
Кол-во: 7080
Кол-во: 105
Кол-во: 105
Кол-во: 210
Кол-во: 370
Кол-во: 370
Кол-во: 740
Кол-во: 17
Кол-во: 17
Кол-во: 34
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