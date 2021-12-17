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    Главная / Торги / Оказание коммунально-бытовых услуг на объектах ООО "Специализированное тампонажное управление" на 2021 - 22 гг.

    Оказание коммунально-бытовых услуг на объектах ООО "Специализированное тампонажное управление" на 2021 - 22 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112150Дата и время окончания срока приема заявок Оказание коммунально-бытовых услуг на объектах ООО "Специализированное тампонажное управление" на 2021 - 22 гг.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112150

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание коммунально-бытовых услуг на объектах ООО "Специализированное тампонажное управление" на 2021 - 22 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 15:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЛОТ__СТУ_02_55_2021.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕЗЕРФОРД
    Все закупки и тендеры ВЕЗЕРФОРД

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер

    Почтовый адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер

    Контактный телефон

    +7 846 279-32-50 доб. 150

    Факс

    +7 495 775-47-13

    Адрес электронной почты

    irina.stepanova@weatherford.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанова Ирина Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание коммунально-бытовых услуг на объектах ООО "Специализированное тампонажное управление" на 2021 - 22 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 12:00 GMT +317.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112150Дата и время окончания срока приема заявок Оказание коммунально-бытовых услуг на объектах ООО "Специализированное тампонажное управление" на 2021 - 22 гг.Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2022 10:0028.02.2022 10:0028.02.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112150Подведение итогов не позднее Оказание коммунально-бытовых услуг на объектах ООО "Специализированное тампонажное управление" на 2021 - 22 гг.Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.02.202228.02.2022 10:0028.02.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112150Подведение итогов не позднее Оказание коммунально-бытовых услуг на объектах ООО "Специализированное тампонажное управление" на 2021 - 22 гг.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание коммунально-бытовых услуг на объектах ООО "Специализированное тампонажное управление" на 2021 - 22 гг.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Приложения Лот и закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Приложения Лот и закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Приложения Лот и закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ВЕЗЕРФОРД
    Все закупки и тендеры ВЕЗЕРФОРД

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Влажная уборка административных и производственных, служебных помещений и лабораторий. (ставка за одну уборку 1 м2)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Услуга слесаря-сантехника (ставка за работу 1 человека в месяц)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Услуга дворника. (ставка за работу 1 человека в месяц)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Уборка квартир г.Бузулук (ставка за одну уборку 1 м2)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Уборка квартир г.Уфа (ставка за одну уборку 1 м2)"

    Кол-во: 1

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