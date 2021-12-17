www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП112150
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание коммунально-бытовых услуг на объектах ООО "Специализированное тампонажное управление" на 2021 - 22 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
01.12.2021 15:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер
Почтовый адрес
125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер
Контактный телефон
+7 846 279-32-50 доб. 150
Факс
+7 495 775-47-13
Адрес электронной почты
irina.stepanova@weatherford.com
Ф.И.О. контактного лица
Степанова Ирина Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание коммунально-бытовых услуг на объектах ООО "Специализированное тампонажное управление" на 2021 - 22 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 12:00 GMT +317.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112150Дата и время окончания срока приема заявок Оказание коммунально-бытовых услуг на объектах ООО "Специализированное тампонажное управление" на 2021 - 22 гг.Москва
Подведение итогов не позднее
28.02.2022 10:0028.02.2022 10:0028.02.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112150Подведение итогов не позднее Оказание коммунально-бытовых услуг на объектах ООО "Специализированное тампонажное управление" на 2021 - 22 гг.Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание коммунально-бытовых услуг на объектах ООО "Специализированное тампонажное управление" на 2021 - 22 гг.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Приложения Лот и закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Приложения Лот и закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ВЕЗЕРФОРД
Все закупки и тендеры ВЕЗЕРФОРД
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер
81
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.