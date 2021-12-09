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Номер извещения
ГП112139
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Восстановление систем климат-контроля центров обработки данных предприятия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
конкурентный отбор
Дата публикации
01.12.2021 15:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-08-52
Факс
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Адрес электронной почты
Lyudmila.Frizen@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Фризен Людмила Викторовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Восстановление систем климат-контроля центров обработки данных предприятия
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 10:00 GMT +309.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112139Дата и время окончания срока приема заявок Восстановление систем климат-контроля центров обработки данных предприятияЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2021 10:0009.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112139Дата и время вскрытия заявок Восстановление систем климат-контроля центров обработки данных предприятияЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
15.12.2021 15:0015.12.2021 15:0015.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112139Подведение итогов не позднее Восстановление систем климат-контроля центров обработки данных предприятияЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Восстановление систем климат-контроля центров обработки данных предприятия
Начальная цена
3 722 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно материалам закупки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО "Уралхиммаш", 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
43.22
28.25
Документация лота
Кол-во: 1
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